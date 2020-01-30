В КГК области рассмотрели ход реализации на Гродненщине Государственной инвестпрограммы

Источник материала: Вороновская газета





На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области рассмотрены результаты контроля за ходом реализации Государственной инвестиционной программы, эффективным использованием бюджетных средств, направленных на строительство объектов.

Как отмечалось, ежегодно ряд первоначально запланированных к вводу объектов переносится на следующий год. В прошлом году также не удалось обеспечить ввод в эксплуатацию всех запланированных объектов. К концу 2019 года, например, не введен многофункциональный спортивный комплекс в Островце. В райцентре не завершены пусконаладочные работы по реконструкции сетей и сооружений канализации. Срок сдачи объекта переносился из-за недоработок проектной документации и постоянной ее корректировки, а также недостижения в настоящее время эффективной биологической очистки сточных вод.

Не всегда принимаются должные меры по контролю за использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Государственной инвестиционной программы. Не все заказчики обеспечивают действенный контроль за работой подрядных организаций, что приводит к излишнему получению средств из бюджета. В ходе проверок выявляются факты завышения стоимости выполненных работ на объектах строительства.

Есть случаи нарушения сроков разработки проектно-сметной документации и по ряду объектов не обеспечено ее качество. При этом встречаются ошибки в проектно-сметной документации после прохождения государственной экспертизы. Фактическая продолжительность строительства отдельных объектов превышает нормативную. Не всегда обеспечивается должное качество выполняемых на объектах Госинвестпрограммы строительных работ.

В ходе проведения заседания коллегии обозначены имеющиеся проблемы, даны поручения государственным органам, организациям по их устранению и принятию мер по безусловному выполнению запланированных мероприятий.

Татьяна АРКАДЬЕВА https://grodnonews.by