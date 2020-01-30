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Делегация «Белнефтехима» поедет в Казахстан для переговоров по поставкам нефти
30.01.2020 16:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти, сообщили TUT.BY в пресс-службе правительства.
О том, что делегация «Белнефтехима» отправится на переговоры по поставкам нефти, договорились 30 января премьер-министр Беларуси и Казахстана Сергей Румас и Аскар Мамин в Алматы. Румас проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения.
Сергей Румас прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума «Цифровое будущее глобальной экономики». Беларусь с 1 января председательствует в органах Евразийского экономического союза.
Напомним, накануне Александр Лукашенко
Беларусь
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Делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти.
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