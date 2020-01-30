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От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

30.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Теперь любой предприниматель, от новичка в бизнесе до матерого волка, может получить помощь для создания или развития своего бизнеса. Во многом этому поспособствует первый в регионе бизнес-инкубатор «Бизнес24», что открылся на Мостовой, 37.
 
От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

Подобное предприятие в мире экономики – это не новшество и не ноу-хау, а весьма эффективный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса. Бизнес-инкубатор работает с предпринимателями, начиная с основ – отработки идеи, регистрации, поиска помещений для работы, сотрудников и единомышленников, которые превратят перспективный проект в прибыльный и конкурентоспособный бизнес.

От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

Благодаря льготным арендам помещений, квалифицированным менторам, обучению основам маркетинга и таргетированной рекламы пережить период становления будет гораздо проще. Впоследствии предприниматели встанут на ноги и отправятся в свободное плавание.

От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

ООО «Бизнес24» стал уже 27-м бизнес-инкубатором на территории Беларуси. Его основатель и директор, Олег Шкулепа, при создании опирался на опыт не только белорусских коллег. Он также посетил аналогичные организации в Москве, Риге и Белостоке. Все для того, чтобы сделать не просто так же, а лучше.

От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор
 Эту идею мы вынашивали около полугода. Расспрашивали людей, которые уже имеют успешный

бизнес или хотят начать свое дело, – они были всецело «за». Двадцать лет назад, когда я только делал первые шаги в предпринимательстве, подобной поддержки не хватало. Все, что требуется от предпринимателей области, – это желание, а возможности и всю необходимую помощь мы предоставим, – отметил директор бизнес-инкубатора.

 
От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

Гродненская область имеет немало преимуществ для создания малого бизнеса. Помимо наличия свободной экономической зоны, целых семь районов области являются безвизовыми, что способствует привлечению как иностранного капитала, так и туристов. Поэтому новоиспеченная организация для поддержки предпринимателей вряд ли останется без привлекательных стартапов. Минимальной планкой Олег Шкулепа назвал десять резидентов за текущий год. Бóльшая цифра только приветствуется, но отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе:

– Это сделано для того, чтобы люди были заинтересованы в своих проектах, – добавил Олег Шкулепа. – Многие считают, что предприниматель – это человек, который много зарабатывает и мало работает. Это не так. Нам нужны резиденты, которые не просто хотят снять помещение в льготную аренду, а жаждут реализовать свои цели. Каждый месяц будет проходить конкурс, где мы будем искать именно таких предпринимателей.

От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

Бизнесу, как и любви, покорны все возрасты. Многие в 45 лет только созревают для создания собственного дела. Однако сейчас большинство стартаповпредлагают именно люди, которым еще не исполнилось 30. Причем их идеи не утопичны, а могут приносить доход. Один из таких амбициозных молодых людей стал резидентом нового бизнес-инкубатора еще до его открытия. 22-летний Мухаммед Караджаев работает фрилансером в сфере SMM-технологий и копирайтинга на одну из российских компаний, однако не прочь в будущем открыть и собственное дело. Уверен, что «Бизнес24» ему в этом поможет:

От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

– Безусловно, я рад, что в Гродно появилась подобная организация, – убежден Мухаммед. – Узнал о ее запуске через соцсети еще до официального открытия. Благодаря ей я теперь могу работать не из дома, а в тихом и уютном офисе, где ничто не будет меня отвлекать от дел. В скором времени здесь появится целая команда единомышленников: специалисты по рекламе, другие копирайтеры и представители самых разных сфер бизнеса.

 

Гродненский бизнес-инкубатор будет работать во всех сферах, но предпочтение отдается масштабируемому бизнесу, который можно будет развивать не только в масштабах области, но и республики. В планах также сотрудничество с университетами, ведь немало студентов 4-5 курсов уже лелеют идеи о создании собственного бизнеса. Создатели бизнес-инкубатора надеются, что соседство представителей разных сфер бизнеса породит неожиданные, но при этом прибыльные коллаборации и союзы. Не исключено, что через год данная организация будет аккумулировать в себе лучшие бизнес-планы и стартапы со всей области.

От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор
От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор
От идеи до прибыли: в Гродно открылся первый в области бизнес-инкубатор

Виктор МОХАНЬ
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Теперь любой предприниматель, от новичка в бизнесе до матерого волка, может получить помощь для создания или развития своего бизнеса. Во многом этому...
 
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