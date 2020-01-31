Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Источник материала: Tut.by

Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» (принадлежит Гуцериевым) — Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев — стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тыс. т дизеля в Украину в 2017 году с Орского НПЗ. Об этом РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера Cantarell Trading, который доставил в Украину этот дизель, купленный у «ФортеИнвеста».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В декабре 2019 года в офисах компаний Гуцериева и у него дома прошли обыски , сообщали источники РБК, наблюдавшие за обыском в офисе «ФортеИнвеста», а также «Коммерсантъ» и Telegram-канал Mash. Однако сам Гуцериев опроверг обыски, назвав информацию о них «провокацией».

В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации» (у РБК есть копия письма). Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РБК, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

РБК направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО, которое и возбудило уголовное дело. Представитель «ФортеИнвеста» отказался от комментариев.

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов. По его словам, подозреваемый по этому уголовному делу только один — капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell дизель в Украину.

«У нас нет рычагов контроля за трейдером после продажи товара на условиях FOB (Free-on-board, поставка в порту. — РБК). К сожалению, трейдер проявил недобросовестность, зная, что для поставок на Украину нужно получать специальное разрешение», — сообщил РБК представитель «ФортеИнвеста».

По версии следствия, груз должен был уйти в Турцию, но оказался в Украине. При этом поставки российского топлива на украинский рынок с 2015 года регламентируются особым порядком — экспортеры должны доказать, что товар двойного назначения не будет использован в военных целях, и получить специальное разрешение от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этого не сделали ни «ФортеИнвест», ни Cantarell.

Трейдеры и эксперты, опрошенные РБК, разошлись во мнениях, кто должен был получить это разрешение — «ФортеИнвест» или Cantarell. Но трейдер взял вину на себя, заявив, что самостоятельно решил изменить порт доставки с Турции на Украину «в результате изменившейся конъюнктуры рынка» и «ФортеИнвест» на это решение не влиял.