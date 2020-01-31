ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

31.01.2020 21:35 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» (принадлежит Гуцериевым) — Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев — стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тыс. т дизеля в Украину в 2017 году с Орского НПЗ. Об этом РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера Cantarell Trading, который доставил в Украину этот дизель, купленный у «ФортеИнвеста».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В декабре 2019 года в офисах компаний Гуцериева и у него дома прошли обыски, сообщали источники РБК, наблюдавшие за обыском в офисе «ФортеИнвеста», а также «Коммерсантъ» и Telegram-канал Mash. Однако сам Гуцериев опроверг обыски, назвав информацию о них «провокацией».

В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации» (у РБК есть копия письма). Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РБК, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

РБК направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО, которое и возбудило уголовное дело. Представитель «ФортеИнвеста» отказался от комментариев.

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов. По его словам, подозреваемый по этому уголовному делу только один — капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell дизель в Украину.

«У нас нет рычагов контроля за трейдером после продажи товара на условиях FOB (Free-on-board, поставка в порту. — РБК). К сожалению, трейдер проявил недобросовестность, зная, что для поставок на Украину нужно получать специальное разрешение», — сообщил РБК представитель «ФортеИнвеста».

По версии следствия, груз должен был уйти в Турцию, но оказался в Украине. При этом поставки российского топлива на украинский рынок с 2015 года регламентируются особым порядком — экспортеры должны доказать, что товар двойного назначения не будет использован в военных целях, и получить специальное разрешение от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этого не сделали ни «ФортеИнвест», ни Cantarell.

Трейдеры и эксперты, опрошенные РБК, разошлись во мнениях, кто должен был получить это разрешение — «ФортеИнвест» или Cantarell. Но трейдер взял вину на себя, заявив, что самостоятельно решил изменить порт доставки с Турции на Украину «в результате изменившейся конъюнктуры рынка» и «ФортеИнвест» на это решение не влиял.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» стали свидетелями по делу о контрабанде российского дизеля на Украину. В...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сбои в работе системы ЕРИП возможны ночью и утром 1 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика