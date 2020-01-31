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МАРТ официально установил тарифы на транзит российской нефти по Беларуси — он вырастет на 6,6%

31.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ официально установил тарифы на транзит российской нефти по Беларуси — он вырастет на 6,6%

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 28 января 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В министерстве отметили, что во время состоявшихся переговоров с коллегами из Федеральной антимонопольной службы России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь ОАО «Гомельтранснефть Дружба», предложения МАРТ поддержаны не были. Таким образом, стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий.

«В данном случае, согласно методике изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной Министерством экономики Беларуси и Федеральной службой по тарифам России 27 января 2010 года, МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — сообщили в министерстве.

Размер повышения тарифов был определен согласно требованиям методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта.

https://www.belta.by/

 
 
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Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%. Это предусмотрено...
 
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