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Топливо на АЗС в Беларуси с 2 февраля дорожает на 1 копейку

01.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Топливо на АЗС в Беларуси с 2 февраля дорожает на 1 копейку

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 2 февраля увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,69, АИ-95-К5-Евро — Br1,79, АИ-98-К5-Евро — Br2,01, ДТ — Br1,79.

https://www.belta.by/

 
 
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 2 февраля увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим». Цена бензина АИ-92-К5-Евро...
 
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