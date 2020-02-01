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Топливо на АЗС в Беларуси с 2 февраля дорожает на 1 копейку
01.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 2 февраля увеличивается на 1 копейку, сообщили
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,69, АИ-95-К5-Евро — Br1,79, АИ-98-К5-Евро — Br2,01, ДТ — Br1,79.
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 2 февраля увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим». Цена бензина АИ-92-К5-Евро...
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