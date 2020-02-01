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После встречи с Лукашенко Помпео отправился в ПВТ

01.02.2020 17:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем госсекретарь США Майкл Помпео посетил Парк высоких технологий.


Фото: ПВТ

Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил Майкла Помпео с передовыми разработками компаний-резидентов, которые работают на рынке США: в сфере виртуальной и дополненной реальности, беспилотного транспорта и нанотехнологий, сообщили в ПВТ.

— Нам очень приятно, что госсекретарь США во время посещения Парка высоких технологий по-хорошему был удивлен нашими белорусскими разработками. Этот визит стал добрым и ясным знаком для развития совместного бизнеса. А в ИТ-сфере, безусловно, сотрудничество с США необходимо, без этого не обходится ни одна страна мира. Хоть это и банально прозвучит, но сегодня ему был дан новый стимул. Это касается и поставок на американский рынок, и инвестиций из США в Беларусь. Нас ждет новый этап взаимоотношений. Сейчас дела обстоят хорошо, и я думаю, что все будет еще лучше, — подчеркнул директор ПВТ Всеволод Янчевский.

О своих достижениях госсекретарю рассказали представители стартапа Saygames, который в прошлом году побил мировые рекорды роста в игровой индустрии, заняв третье место среди издателей мобильных игр после Google и Facebook, и команда популярного приложения для женского здоровья «Flo».


Фото: ПВТ

Сегодня на долю США приходится 44% экспорта компаний ПВТ. В Парке зарегистрированы 62 компании с американским уставным капиталом, 286 резидентов поставляют свои продукты на рынок США. Экспорт их услуг в 2019 году достиг 900 млн долларов.

Во время своего визита в Минск Помпео заявил, что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.

 
Теги: Минск
 
 
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После встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем госсекретарь США Майкл Помпео посетил Парк высоких технологий.
 
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