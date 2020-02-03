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Начался прием заявок на единого кандидата от оппозиции. Первым подал заявку и сдал 500 евро Губаревич
03.02.2020 17:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оппозиция начала прием заявок от желающих принять участие в
— Сегодня началась процедура выдвижения для участия в народном голосовании. Для подачи заявки можно обращаться сразу ко мне, все контакты есть на партийном сайте, также открыты группы в социальных сетях, — сказал Борисов. — Претенденту от политической партии достаточно протокола центрального органа партии и заявления, что он желает принять участие в процедуре народного голосования. Самовыдвиженец должен представить 200 подписей в рукописном либо электронном виде, — пояснил Борисов.
Сбор подписей организует сам претендент. В подписном листе надо указать имя и фамилию, дату рождения, адрес регистрации и телефон. Если подписи собирают онлайн, необходимо указать адрес электронной почты.
Борисов добавил, что в штабе сформирован ряд отделов: информационный, организационный, экспертный и контрольный. Подписи, собранные кандидатом на роль «единого», будут проверены.
— Проверкой подписей займется контрольный отдел штаба. Решение о регистрации претендента консенсусом примет политсовет народного голосования, куда входят представители организаций, инициировавших праймериз, — пояснил он.
Кроме того, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро, и должен выступать за независимость Беларуси и против диктатуры, за защиту социальных и экономических прав граждан, за выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве, за развитие белорусского языка и культуры, а также за светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».
Напомним, президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. Прием заявок на «единого» заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.
О своем намерении принять участие в процедуре, помимо Габуревича, заявили председатель зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, сопредседатели оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов.
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Начался прием заявок на единого кандидата от оппозиции. Первым подал заявку и сдал 500 евро Губаревич
Помимо сдачи денег, кандидат на «единого» должен собрать 200 подписей и не выступать с заявлениями,"которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество".
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