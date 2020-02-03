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От озеленения до поиска серьезных инвесторов. Чего ждут от нового мэра Витебска

03.02.2020 17:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутаты горсовета на сессии 3 февраля утвердили в должности председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, назначение которого 30 января согласовал президент. Нового мэра коллективу горисполкома и руководителям предприятий представил губернатор Николай Шерстнев. Он обозначил задачи, которыми градоначальник должен заняться в первую очередь, сообщают «Витебские вести».


Слева направо: Вадим Зарянкин, Николай Шерстнев

Прежде всего, как отметил Шерстнев, необходимо вернуть Витебску былую славу индустриального центра. Некоторые крупные промышленные предприятия закрыты, производственные корпуса пустуют, а инвесторы не спешат вкладывать деньги в открытие новых заводов и фабрик. Малый и средний бизнес также особо не развивается. Инновационная продукция занимает всего 4%. Уровень дотаций Витебску составляет 24%: то есть город не в состоянии сам себя содержать. Такое положение надо менять, и это предстоит сделать команде во главе с новым мэром, заявил губернатор.

Необходимо навести порядок в городе, начиная с подъездов, подвалов, дворов, а также строить новые школы, сады, спортобъекты.

В Витебске слабо работает служба озеленения, на улицах мало архитектурных форм. Следует привести в порядок концертный зал «Витебск», здание драмтеатра. Нужно, подчеркнул глава области, четко определить, что в первую очередь необходимо сделать в городе к областным «Дажынкам».

— Я настроен на созидание, — заявил новый мэр. Он обратился к депутатам, руководителям предприятий, представителям общественных организаций объединить силы и одной командой взяться за работу.

Напомним, предыдущий глава города, 58-летний Виктор Николайкин, в ноябре стал депутатом парламента седьмого созыва.

Вадиму Зарянкину — 56 лет, он родом из деревни Бель Дубровенского района. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию.

Работал старшим экономистом управления сельского хозяйства и продовольствия Лиозненского райисполкома. Затем трудился в совхозе «Витебский» и райисполкоме.

С 2002 года — в Комитете госконтроля области. С ноября 2014-го — в должности руководителя.

 
Теги: Витебск
 
 
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