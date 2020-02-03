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От озеленения до поиска серьезных инвесторов. Чего ждут от нового мэра Витебска
03.02.2020 17:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты горсовета на сессии 3 февраля утвердили в должности председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, назначение которого 30 января
Прежде всего, как отметил Шерстнев, необходимо вернуть Витебску былую славу индустриального центра. Некоторые крупные промышленные предприятия закрыты, производственные корпуса пустуют, а инвесторы не спешат вкладывать деньги в открытие новых заводов и фабрик. Малый и средний бизнес также особо не развивается. Инновационная продукция занимает всего 4%. Уровень дотаций Витебску составляет 24%: то есть город не в состоянии сам себя содержать. Такое положение надо менять, и это предстоит сделать команде во главе с новым мэром, заявил губернатор.
Необходимо навести порядок в городе, начиная с подъездов, подвалов, дворов, а также строить новые школы, сады, спортобъекты.
В Витебске слабо работает служба озеленения, на улицах мало архитектурных форм. Следует привести в порядок концертный зал «Витебск», здание драмтеатра. Нужно, подчеркнул глава области, четко определить, что в первую очередь необходимо сделать в городе к областным «Дажынкам».
— Я настроен на созидание, — заявил новый мэр. Он обратился к депутатам, руководителям предприятий, представителям общественных организаций объединить силы и одной командой взяться за работу.
Напомним, предыдущий глава города, 58-летний Виктор Николайкин, в ноябре
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«Я настроен на созидание», - заявил новый мэр.
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