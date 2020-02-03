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СМИ назвали имя возможного посла США в Беларуси
03.02.2020 21:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Послом США в Беларуси может стать Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС. Об этом
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Послом США в Беларуси может стать Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС. Об этом сообщает...
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