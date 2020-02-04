Руководитель группы компаний «Престиж» Андрей Вариниченко: «Риэлтер не должен отвечать за все, его задача - продавать».

«Сегодня нам необходима унификация стандартов, направленных на защиту имущественных прав»

- Андрей, хотелось бы начать не с совсем праздничной темы – очередной случай на рынке недвижимости, когда сделка, совершенная при участии риэлтерской компании, признается недействительной. Покупатель лишается купленной недвижимости, обращается в СМИ, и мы вновь читаем комментарии о том «зачем нужны риэлтеры?». Как вы это прокомментируете?

- Касательно произошедшей ситуации, никто не знает полной картины и не видит того, что осталось за кадром. Но главное - наш потенциальный клиент читает и делает вывод: ага, отменили сделку – виноваты риэлтеры. Скажу честно, для нас каждая подобная ошибка – повод в очередной раз пересмотреть наши стандарты. Поэтому, изучив ситуацию, произошедшую с коллегами, мы в нашей компании пытаемся понять, что можно было сделать, чтобы этого не случилось. Образно говоря, какую еще дополнительную «бумажку» теперь стоит запрашивать, чтобы обезопасить нашего клиента.

Отмечу, что сегодня у нас разработан собственный регламент проверки документов и в список, который постоянно совершенствуется, входит порядка 70 пунктов. Наша задача – не допустить ситуации, чтобы совершенная сделка могла быть оспорена. При этом, понятно, что подобные стандарты проверки, в том или ином виде, есть в каждой уважающей себя компании. Проблема в том, что у каждого они свои. К слову, именно поэтому в данный момент компания «Престиж» в рамках Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности выступает инициатором унификации стандартов, направленных на защиту имущественных прав потребителей риэлтерских услуг. Таким образом, человек, обращаясь в наши агентства, будет знать, что он получит не только определенный сервис, но и гарантию своих прав.

«У нас почему-то принято считать, что риэлтер отвечает за все»

- За что вообще отвечает риэлтер? Может ли он 100% гарантировать, что сделка не будет оспорена?

- Начну с того, что во всем мире, риэлтер – это тот человек, к которому обращаются с единственной целью: продать или приобрести недвижимость. И все. Для решения других вопросов есть юристы, нотариусы, адвокаты, кадастровые агентства и прочие учреждения. У нас же почему-то считается, что риэлтер – это специалист «полного цикла», который отвечает за все. Он и менеджер, и психолог, и юрист, и нотариус. По факту же – за многие вещи риэлтер вообще не несет никакой ответственности. Вот такой парадокс. Неудивительно, что у нас потребитель и сам четко не понимает, зачем ему нужна риэлтерская организация.