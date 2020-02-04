Лукашенко и Путин встретятся в конце недели

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в конце недели. Об этом журналистам сообщил президент Беларуси, сообщает Telegram-канал «Пул первого».



Фото: Reuters

Где она состоится и прочие подробности не приводятся.

Напомним, в конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что контакты президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко — на ближайшее время не запланированы, но при необходимости лидеры могут о них договориться.

Ранее, 24 января, во время посещения Шкловского района Александр Лукашенко рассказал о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко о переговорах с российским коллегой.

Битва за цены на нефть

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну .

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.

4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда.

Также о возможности обеспечить Беларусь нефтью «на 100%» во время своего визита в Минск заявил госсекретарь США Майк Помпео.