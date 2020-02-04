ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовская разведка в своем отчете рассказала о «скрытом» инциденте на БелАЭС

04.02.2020 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Департамент госбезопасности Литвы и военной разведки выпустил ежегодный отчет. В нем указано, что БелАЭС строят вопреки требованиям международных стандартов безопасности, пишет Delfi.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«По мере приближения установленного срока запуска БелАЭС нарастает напряжение между ответственными белорусскими ведомствами, заказчиками проекта, и представителями „Росатома“ — все они боятся ответственности за возможные инциденты на построенной в спешке БелАЭС», — сказано в отчете.

Это предположение основывается на том, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец. По мнению литовской стороны, он ушел с поста, чтобы «избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску».

В отчете также указано, что Следственный комитет Беларуси уже начал расследование в связи с инцидентами на строительной площадке, в ходе расследования были задержаны несколько человек, работавших на российского подрядчика, «однако из-за давления со стороны российских дипломатов дела были прекращены».

«Засекреченный» инцидент

«В конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом инциденте», — говорится в документе. По мнению литовской стороны, таким образом «Росатом» пытается скрыть инциденты, поскольку опасается за свою международную репутацию.

О случае, который приводит в качестве примера литовская разведка, сообщалось в одном из белорусских Telegram-каналов, который опубликовал отсканированное информационное сообщение. В нем было сказано, что в тоннеле на глубине более семи метров у открытой емкости с растворителем закурил один из рабочих. Жидкость загорелась, произошло задымление тоннеля. Через пять минут поступил звонок в МЧС. Через две минуты прибыли пожарные. За три минуты возгорание локализовали. В МЧС заявили, что никто этот случай не засекречивал.

Споры вокруг БелАЭС

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, второй — к концу 2020-го.

Литва является самым активным критиком БелАЭС: станция расположена в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья.

Периодически внешнеполитические ведомства Беларуси и Литвы обмениваются дипломатическими колкостями — в последний раз МИД Литвы выпустил очередное заявление по БелАЭС, в МИД Беларуси ответили цитатой Толстого.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент госбезопасности Литвы и военной разведки выпустил ежегодный отчет. В нем указано, что БелАЭС строят вопреки требованиям международных стандартов...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко и Путин встретятся в конце недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика