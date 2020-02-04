Литовская разведка в своем отчете рассказала о «скрытом» инциденте на БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Департамент госбезопасности Литвы и военной разведки выпустил ежегодный отчет. В нем указано, что БелАЭС строят вопреки требованиям международных стандартов безопасности, пишет Delfi .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«По мере приближения установленного срока запуска БелАЭС нарастает напряжение между ответственными белорусскими ведомствами, заказчиками проекта, и представителями „Росатома“ — все они боятся ответственности за возможные инциденты на построенной в спешке БелАЭС», — сказано в отчете.

Это предположение основывается на том, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец. По мнению литовской стороны, он ушел с поста, чтобы «избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску».

В отчете также указано, что Следственный комитет Беларуси уже начал расследование в связи с инцидентами на строительной площадке, в ходе расследования были задержаны несколько человек, работавших на российского подрядчика, «однако из-за давления со стороны российских дипломатов дела были прекращены».

«Засекреченный» инцидент

«В конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом инциденте», — говорится в документе. По мнению литовской стороны, таким образом «Росатом» пытается скрыть инциденты, поскольку опасается за свою международную репутацию.

О случае, который приводит в качестве примера литовская разведка, сообщалось в одном из белорусских Telegram-каналов, который опубликовал отсканированное информационное сообщение. В нем было сказано, что в тоннеле на глубине более семи метров у открытой емкости с растворителем закурил один из рабочих. Жидкость загорелась, произошло задымление тоннеля. Через пять минут поступил звонок в МЧС. Через две минуты прибыли пожарные. За три минуты возгорание локализовали. В МЧС заявили , что никто этот случай не засекречивал.

Споры вокруг БелАЭС

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, второй — к концу 2020-го.

Литва является самым активным критиком БелАЭС: станция расположена в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья.

Периодически внешнеполитические ведомства Беларуси и Литвы обмениваются дипломатическими колкостями — в последний раз МИД Литвы выпустил очередное заявление по БелАЭС, в МИД Беларуси ответили цитатой Толстого.