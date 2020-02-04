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«Гений американской войны за независимость» Временная поверенная в делах США почтила память Костюшко

04.02.2020 15:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур вместе с другими дипломатами, местными жителями и зарубежными гостями в день рождения Тадеуша Костюшко возложила цветы к его памятнику в урочище Меречёвщине, сообщило посольство США в Минске.


Фото: Посольство США в Беларуси

Тадеуш Костюшко родился в Коссово 4 февраля 1746 года. В 2004 году в Коссово открыли музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, а в 2018 году в урочище Меречёвщина, где находится музей-усадьба Костюшко, открыли первый в стране памятник знаменитому белорусу. Деньги на его изготовление собрали всего за несколько недель.

— Джэнiфер Мур разам з беларускiмi афiцыйнымi асобамi, iншымi дыпламатамi, мясцовымi жыхарамi i замежнымi гасцямi ўшанавала памяць Тадэвуша Касцюшкi, змагара за свабоду сваёй Айчыны i фартэфiкацыйнага генiя Амерыканскай вайны за незалежнасць, — сообщило посольство.


Фото: Посольство США в Беларуси

Мур возложила цветы и подарила музею Костюшко картину с изображением моста в Нью-Йорке, который носит его имя. Выступая на церемонии, дипломат отметила, что изображение символизирует судьбу и наследство Костюшко как «моста, который связывает разные культуры, государства и языки».

 
Теги: Минск
 
 
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Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур вместе с другими дипломатами, местными жителями и зарубежными гостями в день рождения Тадеуша Костюшко...
 
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