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«Гений американской войны за независимость» Временная поверенная в делах США почтила память Костюшко
04.02.2020 15:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур вместе с другими дипломатами, местными жителями и зарубежными гостями в день рождения Тадеуша Костюшко возложила цветы к его памятнику в урочище Меречёвщине,
Тадеуш Костюшко родился в Коссово 4 февраля 1746 года. В 2004 году в Коссово открыли музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, а в 2018 году в урочище Меречёвщина, где находится музей-усадьба Костюшко,
— Джэнiфер Мур разам з беларускiмi афiцыйнымi асобамi, iншымi дыпламатамi, мясцовымi жыхарамi i замежнымi гасцямi ўшанавала памяць Тадэвуша Касцюшкi, змагара за свабоду сваёй Айчыны i фартэфiкацыйнага генiя Амерыканскай вайны за незалежнасць, — сообщило посольство.
Мур возложила цветы и подарила музею Костюшко картину с изображением моста в Нью-Йорке, который носит его имя. Выступая на церемонии, дипломат отметила, что изображение символизирует судьбу и наследство Костюшко как «моста, который связывает разные культуры, государства и языки».
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«Гений американской войны за независимость» Временная поверенная в делах США почтила память Костюшко
Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур вместе с другими дипломатами, местными жителями и зарубежными гостями в день рождения Тадеуша Костюшко...
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