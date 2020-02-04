|
На торгах 4 февраля доллар и евро подешевели
04.02.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 февраля прошли очередные торги валютами.
Доллар подешевел на BYN 0,0003 — до 2,148 рубля.
Евро сдал на BYN 0,0034 — до 2,3747 рубля.
Российский рубль окреп на BYN 0,0221 — до 3,3847 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар подешевел на BYN 0,0003 - до 2,148 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)