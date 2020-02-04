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На торгах 4 февраля доллар и евро подешевели

04.02.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 февраля прошли очередные торги валютами.

Доллар подешевел на BYN 0,0003 — до 2,148 рубля.

Евро сдал на BYN 0,0034 — до 2,3747 рубля.

Российский рубль окреп на BYN 0,0221 — до 3,3847 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар подешевел на BYN 0,0003 - до 2,148 рубля.
 
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