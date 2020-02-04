Сивчику дали 30 суток ареста. Сам он на суды не ходит, «сутки» начнут считать от момента задержания

Источник материала: Tut.by

Суд Партизанского района Минска дал 15 суток лидеру Движения «Разам» Вячеславу Сивчику. За два дня судов у политика уже накопилось 30 суток ареста, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего на Сивчика было составлено пять протоколов за декабрьские акции против интеграции. На заседания судов политик не ходит. 3 февраля судья Анатолий Борисёнок осудил Сивчика на 15 суток за участие в акции 8 декабря, 4 февраля политика судили за акцию 20 декабря.

Свидетель, сотрудник ОМОН Виталий Ивашко, объяснил на суде, что видел Сивчика на акции 20 декабря.

— 20 декабря я нес службу на Октябрьской площади. С 18 до 19:20 был митинг против интеграции. Акция была несанкционированной. Сотрудник в форме предупреждал об этом. С Сивчиком знаком визуально, в связи с этим делом, — заявил Ивашко.

— Сивчик принимал активное участие. Раньше я знал Сивчика в связи с работой. В 2019 году в декабре Сивчик привлекался за аналогичное правонарушение. Доказательство — фото с Сивчиком, — заявил второй свидетель Вадим Шейко.

Суд принял решение — 15 суток ареста. Срок отбывания наказания считать с момента задержания. Впереди у Вячеслава Сивчика еще три суда за декабрьские акции протеста.