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Скорректированы цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц

04.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Скорректированы цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2020 г. № 1 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

золото:

  • 375 – Br33,24 (ранее Br31,95);
  • 500 – Br44,33 (ранее Br42,60);
  • 583, 585 – Br51,86 (ранее Br49,84);
  • 750 – Br66,49 (ранее Br63,90);
  • 900 – Br79,79 (ранее Br76,68);
  • 916 – Br81,20 (ранее Br78,04);
  • 950 – Br84,22 (ранее Br80,94);
  • 958 – Br84,93 (ранее Br81,62);

платина: 950 – Br53,38 (ранее Br50,82);

серебро:

  • 750 – Br0,77 (ранее Br0,77);
  • 800 – Br0,82 (ранее Br0,82);
  • 875 – Br 0,89 (ранее Br0,90);
  • 916 – Br0,93 (ранее Br0,94);
  • 925 – Br0,94 (ранее Br0,95);
  • 960 – Br0,98 (ранее Br0,99).

Постановление вступает в силу с 5 февраля 2020 года.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
 
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> Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2020 г. № 1 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических...
 
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