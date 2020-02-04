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Скорректированы цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
04.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:
золото:
платина: 950 – Br53,38 (ранее Br50,82);
серебро:
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2020 года.
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> Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2020 г. № 1 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических...
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