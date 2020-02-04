Скорректированы цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц

Источник материала: Полесская правда



Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2020 г. № 1 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

золото:

375 – Br33,24 (ранее Br31,95);

– Br33,24 (ранее Br31,95); 500 – Br44,33 (ранее Br42,60);

– Br44,33 (ранее Br42,60); 583, 585 – Br51,86 (ранее Br49,84);

– Br51,86 (ранее Br49,84); 750 – Br66,49 (ранее Br63,90);

– Br66,49 (ранее Br63,90); 900 – Br79,79 (ранее Br76,68);

– Br79,79 (ранее Br76,68); 916 – Br81,20 (ранее Br78,04);

– Br81,20 (ранее Br78,04); 950 – Br84,22 (ранее Br80,94);

– Br84,22 (ранее Br80,94); 958 – Br84,93 (ранее Br81,62);

платина: 950 – Br53,38 (ранее Br50,82);

серебро:

750 – Br0,77 (ранее Br0,77);

– Br0,77 (ранее Br0,77); 800 – Br0,82 (ранее Br0,82);

– Br0,82 (ранее Br0,82); 875 – Br 0,89 (ранее Br0,90);

– Br 0,89 (ранее Br0,90); 916 – Br0,93 (ранее Br0,94);

– Br0,93 (ранее Br0,94); 925 – Br0,94 (ранее Br0,95);

– Br0,94 (ранее Br0,95); 960 – Br0,98 (ранее Br0,99).

Постановление вступает в силу с 5 февраля 2020 года.