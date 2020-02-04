Крупнейшие белорусские застройщики изменили названия: на строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

"Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компании иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом", - заявили в "Дана Холдингз".

Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвует в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас», построила также еще ряд знаковых объектов столицы.