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Крупнейшие белорусские застройщики изменили названия: на строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

04.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF), сообщили Realt.by в компании Дана Холдингз.

Крупнейшие белорусские застройщики изменили названия: на строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

"Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компании иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом", - заявили в "Дана Холдингз".

Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвует в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас», построила также еще ряд знаковых объектов столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю...
 
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