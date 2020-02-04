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Крупнейшие белорусские застройщики изменили названия: на строительный рынок выходит Emirates Blue Sky
04.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF), сообщили Realt.by в компании Дана Холдингз.
"Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компании иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом", - заявили в "Дана Холдингз".
Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвует в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас», построила также еще ряд знаковых объектов столицы.
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Крупнейшие белорусские застройщики изменили названия: на строительный рынок выходит Emirates Blue Sky
Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю...
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