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Магазин или аптека от 2245 рублей за «квадрат». Мингорисполком продает коммерческие помещения в Лошице-8.2
06.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В проектной декларации, опубликованной 5 февраля в газете «Минский курьер», написано, что Мингорисполком предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве
Проект предусматривает строительство трех встроенных помещений в 14-этажном односекционном 78-квартирном доме №12.2 по генплану в микрорайоне Лошица-8.2. Всего будет три коммерческих помещения, два из которых имеют административно-торговое назначение, еще одно будет отдано под аптеку.
Для заключения договоров долевого строительства предлагаются:
Первоначальный взнос по каждому помещению составляет 5% от общей стоимости. Начало строительства дома — июль 2019 года, окончание — октябрь 2020 года.
В составе встроенных помещений запроектированы торговые залы, помещения персонала, кладовые, помещения уборочного инвентаря и другие помещения. Встроенные помещения запроектированы без чистовых отделочных работ, установки внутренних дверей, разводки сетей водоснабжения, канализации с установкой заглушек на подключении. Система отопления — двухтрубная горизонтальная.
Напомним, в Лошице-8 предусмотрено
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Магазин или аптека от 2245 рублей за «квадрат». Мингорисполком продает коммерческие помещения в Лошице-8.2
В проектной декларации, опубликованной 5 февраля в газете «Минский курьер», написано, что Мингорисполком предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве...
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