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Магазин или аптека от 2245 рублей за «квадрат». Мингорисполком продает коммерческие помещения в Лошице-8.2

06.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В проектной декларации, опубликованной 5 февраля в газете «Минский курьер», написано, что Мингорисполком предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве коммерческих помещений на первых этажах строящегося жилого дома в микрорайоне Лошица-8.2. Стоимость «квадрата» — от 2245 рублей.

Магазин или аптека от 2245 рублей за «квадрат». Мингорисполком продает коммерческие помещения в Лошице-8.2
Рендер РУП «Институт Военпроект»

Магазин или аптека от 2245 рублей за «квадрат». Мингорисполком продает коммерческие помещения в Лошице-8.2
Фото стройки октябрь 2019 года

Проект предусматривает строительство трех встроенных помещений в 14-этажном односекционном 78-квартирном доме №12.2 по генплану в микрорайоне Лошица-8.2. Всего будет три коммерческих помещения, два из которых имеют административно-торговое назначение, еще одно будет отдано под аптеку. 

Для заключения договоров долевого строительства предлагаются:

  • административно-торговое помещение №1 общей площадью 152,29 кв.м. Ориентировочная стоимость 1 кв.м с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет 2245,41 рубля;
  • административно-торговое помещение №2 общей площадью 117,33 кв.м. Ориентировочная стоимость 1 кв.м с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет 2368,35 рубля;
  • аптека общей площадью 75,08 кв.м. Ориентировочная стоимость 1 кв.м с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет 2460,62 рубля.

Первоначальный взнос по каждому помещению составляет 5% от общей стоимости. Начало строительства дома — июль 2019 года, окончание — октябрь 2020 года. 

В составе встроенных помещений запроектированы торговые залы, помещения персонала, кладовые, помещения уборочного инвентаря и другие помещения. Встроенные помещения запроектированы без чистовых отделочных работ, установки внутренних дверей, разводки сетей водоснабжения, канализации с установкой заглушек на подключении. Система отопления — двухтрубная горизонтальная. 

Напомним, в Лошице-8 предусмотрено строительство 11 жилых домов в индустриальном исполнении серии ОАО «МАПИД» площадью около 150 тыс. кв. м (заказчик — УКС Мингорисполкома).


Магазин или аптека от 2245 рублей за «квадрат». Мингорисполком продает коммерческие помещения в Лошице-8.2
Фото стройки октябрь 2019 года
 
 
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