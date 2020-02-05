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Как ИП открыть собственный киоск
05.02.2020 20:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Тем, кто хочет начать свой бизнес, стоит попробовать открыть собственный киоск для продажи бытовых мелочей, штучных товаров и даже продовольственных. Для открытия его понадобится пройти не одно согласование и вложить значительную сумму средств.
Для такого бизнеса, как торговля в киоске, лучше всего подойдет индивидуальное предпринимательство: отчитываться просто и не большие налоги. Открыть ИП в нашей стране просто и быстро, а вот с нахождением «прибыльного» места и нужного товара будет сложно. Узнать о наличие площадей для киоск-места можно в исполкоме района, где зарегистрирован ИП. Для киоска нужен метраж от 6 до 10 квадратных метров.
Другие важные моменты
Анализ рынка. Стоит посмотреть, какие уже есть киоски в районе, где ИП планирует открывать новый. Обозначить для себя конкурентов, выгодность их размещения, товар и прочие подробности.
Документы. О том, какие бумаги нужны для установки, можно узнать в исполкоме или сельской администрации (если киоск будет на территории сельской местности). В городе обычно проводится тендер, но его можно «сымитировать», попросив кого-то из знакомых также подать документы.
В исполнительных органах нужно будет попасть к главному архитектору, взять разрешение и отвезти в управление торговли. Нужны также согласования санэпидемстанции и городских пожарников. В сельской местности эти процедуры проходят менее болезненно, так как властей там намного меньше.
Оборудование. Новый киоск нуждается в новом оборудовании. Список примерно такой:
Средства. Платить придется за аренду площади (зависит от месторасположения), за сам киоск (они тоже бывают разные), оборудование. Деньги понадобятся на зарплату продавцам и на неучтенные расходы (даже в виде благодарности службам). Еще нужен транспорт для перевозки товаров. Все траты лучше предварительно просчитать не один раз, составить финансовый бизнес-план самостоятельно или с помощью знающего человека.
По словам специалистов, обычный киоск окупается в течение 2-6 месяцев – это тоже зависит от места, где он находится. Ну, и от вида товаров – а с этим нужно не просто угадать. Необходимо изучить потребности потенциальных покупателей.
В любом случае собственный киоск – малозатратный вариант бизнеса. Кстати, на любой палатке можно разместить логотип, название, наименования товаров – это точно привлечет народ. Нанести на киоск или магазин рекламу, отремонтировать транспорт для перевозки товаров можно нздесь:
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Тем, кто хочет начать свой бизнес, стоит попробовать открыть собственный киоск для продажи бытовых мелочей, штучных товаров и даже продовольственных. Для открытия...
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