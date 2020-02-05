Как ИП открыть собственный киоск

Тем, кто хочет начать свой бизнес, стоит попробовать открыть собственный киоск для продажи бытовых мелочей, штучных товаров и даже продовольственных. Для открытия его понадобится пройти не одно согласование и вложить значительную сумму средств.

Для такого бизнеса, как торговля в киоске, лучше всего подойдет индивидуальное предпринимательство: отчитываться просто и не большие налоги. Открыть ИП в нашей стране просто и быстро, а вот с нахождением «прибыльного» места и нужного товара будет сложно. Узнать о наличие площадей для киоск-места можно в исполкоме района, где зарегистрирован ИП. Для киоска нужен метраж от 6 до 10 квадратных метров.

Другие важные моменты

Анализ рынка. Стоит посмотреть, какие уже есть киоски в районе, где ИП планирует открывать новый. Обозначить для себя конкурентов, выгодность их размещения, товар и прочие подробности.

Документы. О том, какие бумаги нужны для установки, можно узнать в исполкоме или сельской администрации (если киоск будет на территории сельской местности). В городе обычно проводится тендер, но его можно «сымитировать», попросив кого-то из знакомых также подать документы.

В исполнительных органах нужно будет попасть к главному архитектору, взять разрешение и отвезти в управление торговли. Нужны также согласования санэпидемстанции и городских пожарников. В сельской местности эти процедуры проходят менее болезненно, так как властей там намного меньше.

Оборудование. Новый киоск нуждается в новом оборудовании. Список примерно такой:

стеллажи для выкладки товаров,

холодильная камера и витрина (если продукты),

кассовый аппарат (обязательно),

терминал (желательно),

место для продавца (стол, стул),

розетки и осветительные приборы.

Средства. Платить придется за аренду площади (зависит от месторасположения), за сам киоск (они тоже бывают разные), оборудование. Деньги понадобятся на зарплату продавцам и на неучтенные расходы (даже в виде благодарности службам). Еще нужен транспорт для перевозки товаров. Все траты лучше предварительно просчитать не один раз, составить финансовый бизнес-план самостоятельно или с помощью знающего человека.

По словам специалистов, обычный киоск окупается в течение 2-6 месяцев – это тоже зависит от места, где он находится. Ну, и от вида товаров – а с этим нужно не просто угадать. Необходимо изучить потребности потенциальных покупателей.