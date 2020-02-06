Накануне встречи с Путиным Лукашенко с чиновниками обсуждает негативные тенденции в экономике

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проводит совещание, посвященное эффективной работе топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», — заявил Лукашенко.

Совещание он анонсировал еще во время своей поздки в Добруш. Тогда он рассказал , что в пятницу встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, главы государств обсудят поставки российских нефти и газа в Беларусь, поскольку «наступил некий момент истины».