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Накануне встречи с Путиным Лукашенко с чиновниками обсуждает негативные тенденции в экономике

06.02.2020 12:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проводит совещание, посвященное эффективной работе топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», — заявил Лукашенко.

Совещание он анонсировал еще во время своей поздки в Добруш. Тогда он рассказал, что в пятницу встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, главы государств обсудят поставки российских нефти и газа в Беларусь, поскольку «наступил некий момент истины».

 
 
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«Мы собрались, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей...
 
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