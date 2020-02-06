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Накануне встречи с Путиным Лукашенко с чиновниками обсуждает негативные тенденции в экономике
06.02.2020 12:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко проводит совещание, посвященное эффективной работе топливно-энергетического комплекса. Об этом
«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», — заявил Лукашенко.
Совещание он анонсировал еще во время своей поздки в Добруш. Тогда он
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«Мы собрались, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей...
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