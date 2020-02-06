Детсад или поликлиника? Как в ИТ-стране определить, что будем строить, если денег на все и сразу нет

Источник материала: Tut.by

Строительство территориального центра социального обслуживания населения в Дзержинске начинается на площадке по 1-й Ленинской уже в нынешнем году. Деньги для этого, 4,5 млн белорусских рублей, нашли в бюджете области. Любопытно, что первоначально в бюджете напротив этого объекта стоял ноль. Облисполком решил помочь местным властям, после того как через местные паблики в соцсетях провел опрос.



Фото: пресс-служба Миноблисполкома

— Общение через соцсети и местные телеграм-каналы делает власть открытой к гражданам. Мы готовы общаться на любых площадках. В Дзержинске есть популярные группы во «ВКонтакте» — «Дзержинск онлайн» (8,8 тыс. подписчиков) и «Подслушано Дзержинск» (18,3 тыс. подписчиков); в «Одноклассниках» это «Дзержинск онлайн» (4,7 тыс. подписчиков) и «Новости Дзержинского района» (4,5 тыс. подписчиков), есть телеграм-канал «Дзержинск Сити» (1 тыс. подписчиков). Опрос о том, какие проблемы волнуют жителей, облисполком проводил анонимно, через Google Формы, активность оказалась очень высокой, — рассказала пресс-секретарь Миноблисполкома Лариса Коршун.

В первом опросе жителям задали 15 вопросов, касающихся основных сфер жизни региона (культура, здравоохранение, образование, физкультура и спорт, благоустройство, транспортное обслуживание и др).

О необходимости городу центра социального обслуживания населения сказали 81,7% опрошенных.

Во втором опросе участвовали уже более 9 тысяч человек. Жители города-спутника ответили, в частности, на вопрос, какой из объектов необходимо возвести в Дзержинске в первую очередь. 47% респондентов хотели бы, чтобы в городе построили новую поликлинику, 39% — за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Меньше проголосовало за строительство нового детсада и школы — к нынешним объектам есть вопросы, но проблема именно строительства новых остро не стоит.

Среди проголосовавших 60% — женщины, 40% — мужчины. Самые активные — люди в возрасте 31−45 лет (30%), а также молодежь 21−30 лет (26%).

В Миноблисполкоме готовы более широко использовать онлайн-инструмент, Google Формы, по всей области для получения обратной связи от граждан.

— Сегодня Google Формы — самый популярный вид опросов, так как позволяет не только собрать ответы пользователей. Формы экономят время на обработку вопросов: все данные автоматически структурируются в диаграммах и таблицах, — отметила Лариса Коршун.

В отличие от весьма популярных в Беларуси приемов населения, общение с гражданами через опросы позволит увидеть проблемы более глобальные, волнующие большее число жителей города, оперативно отвечать на запросы людей.