ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ты всегда знаешь, сколько этот дом стоил для предыдущего хозяина». Россиянин рассказал, как покупал жилье в США

07.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Россиянин, который несколько лет назад переехал в Америку и купил себе дом в одном из городов «золотой жизни», рассказал Realting.com подробно о том, как это происходит «за океаном» и почему там практически нет шансов у мошенников с недвижимостью. Интересные факты, которые можно сравнить и с нашей действительностью, читайте в статье.

«Ты всегда знаешь, сколько этот дом стоил для предыдущего хозяина». Россиянин рассказал, как покупал жилье в США

«У каждого дома есть история, и в Америке узнать ее может любой человек»

Арсений Данилов переехал в США из России около 5 лет назад. За это время он успел купить дом в одном из штатов и рассказал журналисту Realting.com все нюансы процесса покупки недвижимости за океаном.

— Начну свой рассказ с того, что американцы относятся к своему дому, как к инвестиции — и это принципиальное отличие от славянского мышления, — рассказал Арсений Данилов. — Покупка дома в США начинается с выбора объекта недвижимости через специальные приложения, самые популярные из них — Zillow и Trulia. В них каждый покупатель определяет для себя важность общих параметров: цена, количество спален и душевых комнат, наличие или отсутствие школ поблизости, год постройки дома, размер земельного участка, размер ежемесячного налога (он может составлять от 3 до 15 тысяч долларов). 

Еще одна очень важная информация, которая в США есть в открытом доступе, и она, кстати, видна в этом приложении, — по какой цене приобретал этот дом нынешний собственник. Даже если это было, например, в 1985 году, цена все равно отобразится. И покупатель увидит, что в 1985 году собственник купил этот дом, например, за $250 тысяч, а сейчас продает за $1,5 миллиона. Также будет указано, если дом очень долго не продавался и собственник на какое-то время снимал объявление. В таком случае рядом с объектом будет значиться надпись Off Market, и будет указано, выросла или снизилась цена на этот раз.

Получается, что процесс покупки максимально прозрачен, здесь нет закулисных сделок или цифр. В этом моменте отражается принципиальная разница между американским и славянским рынком недвижимости. В Америке владельцу невозможно скрыть историю дома: все документы, история продаж, сумма сделок — все можно легко узнать.

«Ты всегда знаешь, сколько этот дом стоил для предыдущего хозяина». Россиянин рассказал, как покупал жилье в США

Приложения немного отличаются друг от друга. Trulia предоставляет возможность выбрать недвижимость в зависимости от района, к которому принадлежит та или иная школа. Это особенно важно для тех родителей, которые хотят, чтобы их дети учились в high school с высоким рейтингом. Потому что иногда бывает, что дома, стоящие буквально через дорогу, будут относиться к разным школам. У Zillow нет возможности выбрать дом по школе, но есть другое преимущество. 

— После того, как ты кликаешь на понравившийся объект, появляется очень интересная информация: процентное соотношение рас, которые ходят в школу. Например, в школу, к которой относится этот дом, ходят 43% белых, 19% азиатов, 7% мексиканцев и 30% афроамериканцев. И еще он показывает среднюю успеваемость каждой расы по школе. Например, мексиканцы в среднем получают отметки в районе 4, афроамериканцы — 6, белые — около 8. Вся эта информация позволит самому провести анализ и понять, хочешь ли ты, чтобы твои дети учились в этой школе, — пояснилАрсений.

— Можно пойти более простым путем — сразу найти риэлтера, который будет искать дом. Ему нужно будет предоставить весь список своих требований. Дальше начинается их работа: по предоставленным критериям они составляют список объектов и отправляют его потенциальному покупателю на электронную почту. Как только будут появляться новые подходящие объекты у них в базе, они будут также присылать письма. При этом в каждом объекте также указана вся необходимая информация, в том числе и его история. 

Если какой-то дом понравился, то риэлтер договаривается на показ объекта. Можно приехать и посмотреть дом одному, а можно прийти на так называемый open house. Во втором случае это общий показ дома для всех заинтересованных покупателей, проводится чаще всего по выходным. При этом представляют дом риэлтеры от продавца, и они, бывает, устраивают небольшой праздник: в доме расставляют мебель, повсюду развешивают воздушные шары и стараются привлечь внимание окружающих. При этом часто мебель внутри дома фейковая — просто, чтобы покупатель представил, как здесь все может быть обустроено. При этом, в первую очередь, приходят поглазеть соседи: им важно узнать, как все устроено, что и как в их районе продают. 

Еще одна особенность американцев — дома редко делают «под себя», никто не старается впечатлить гостей какими-то индивидуальными «фишками» в дизайне. Если рассматривать дом как инвестицию, то и ремонт должен быть максимально универсальным. 

— Дом для американца — это как машина, попользовался — продал. И поэтому недвижимость должна быть salable — «продаваемая». Покупатель ожидает увидеть и определенный набор комнат: гостиная, родительская спальня с собственной ванной и гардеробной, детская, обеденная зона, кухня, кабинет.

«Ты всегда знаешь, сколько этот дом стоил для предыдущего хозяина». Россиянин рассказал, как покупал жилье в США

«У американцев очень редко бывают наличные, а вот китайцы и русские сразу приезжают с деньгами»

— У американцев очень редко бывают наличные деньги на покупку дома — они, как правило, используют кредит. А вот приезжие китайцы и русские понимают, что без кредитной истории им займ не получить, и поэтому приходят сразу с деньгами, — рассказал Арсений. — Американцы перед покупкой дома идут в банк и узнают, на какую сумму они могут рассчитывать. Первый платеж за дом составит примерно 20% от его стоимости. Если у тебя нет такой суммы, то банк, чтобы обезопасить себя, к процентам по кредиту обяжет выплачивать еще и страховку. 

Идти смотреть коттедж без письма из банка нет никакого смысла, продавец попросит показать его в первую очередь. «Просто поговорить» — это не американский вариант, тебя просто никто не поймет. С другой стороны, можно обсудить возможную скидку, иногда продавцы на это соглашаются. Бывает, что разговор о возможной скидке приводит, наоборот, к повышению цены. Если дом действительно хороший и имеет выгодное расположение, то заинтересованный покупатель может поднять стоимость на $5-10 тысяч. 

Как только стороны пришли к соглашению, покупатель должен внести предоплату в размере 2-5% от стоимости дома. Это такой аванс, после которого на почту приходит электронное письмо о подтверждении сделки. В Америке давно используют электронную подпись, поэтому никуда ехать, как правило, не нужно. 

— В процессе покупки дома покупатель не видит продавца. В самом конце, когда уже будут передаваться ключи, риэлтер может показать фотографию семьи, которая жила здесь раньше, но не более. Для покупателя в Америке гораздо важнее узнать, какая репутация у района в целом. Здесь не бывает, чтобы рядом стояли дома за $500 тысяч и за $100 тысяч, все дома в конкретном районе будут стоить в каком-то конкретном диапазоне, например, $470-520 тысяч. Именно поэтому, кстати, и нет смысла делать в коттедже какой-то суперремонт, при продаже он все равно будет стоить те же $520 тысяч. За ремонт никто отдельно платить не будет. Потому что люди, у которых есть больше денег на покупку дома, просто пойдут искать варианты в другие районы, более дорогие. 

Как итог: все дома очень похожие. Здесь можно снова провести параллель с покупкой и продажей автомобиля. Если вы покупаете, например, Toyota Camry, то нет никакого смысла делать в ней сидения из крокодиловой кожи, вы все равно будете продавать ее как Toyota Camry. Кто-то, возможно, чуть-чуть доплатит, но не в 2 раза больше.

«Ты всегда знаешь, сколько этот дом стоил для предыдущего хозяина». Россиянин рассказал, как покупал жилье в США

«При покупке дома придется подписать просто тонну бумаг, будьте к этому готовы»

— После внесения аванса дом ставится «под контракт», где указана и сумма аванса, и срок, во время которого покупатель должен провести инспекцию дома. После этого приезжает специальный лицензированный инспектор, который проверяет дом по всем показателям: как сделана проводка, как хорошо дом стоит, как сделана вода, крыша и т.д. Буквально через 2 дня составляется полный отчет по объекту покупки. Например, там будет указано, что в заборе третья секция слева наклонена, в ванной на первом этаже не работает кран, а на втором — есть трещины по потолку, крышу через 2 года придется менять, кондиционер старый. И если уже после покупки выявился какой-то существенный недостаток (например, крен или просадка фундамента), то продавец обязан выплатить деньги на восстановление дома, или можно отменить сделку вовсе.

Но если покупатель отказывается от сделки по каким-то несущественным моментам, то аванс остается у продавца. Здесь нужно учитывать и тот факт, что если в отчете не был указан какой-то дефект, который был выявлен уже во время эксплуатации дома, то компания инспектора оплатит штраф или ремонт через свою страховку.

После того, как сделка подтверждена, покупатель отправляет документы в банк. С этого момента банк проведет собственную оценку объекта продажи (потому что в случае неуплаты дом переходит в собственность банка, и его нужно будет продавать) и начинает более детально изучать кредитополучателя. Первое, что попросят предоставить — сумму налоговых выплат за последние 2 года. Затем нужны документы, подтверждающие уровень дохода за последние 2 года, справка с рекомендацией с работы, иногда может потребоваться справка о доходах других членов семьи. 

Обязательно будет учитываться персональный кредитный рейтинг. Самый высокий показатель — 850, для покупки дома этот показатель должен быть выше 750. Нужно понимать, что кредитный рейтинг учитывает и оплату телефона, и счета за электричество, и даже самые мелкие покупки в магазине. Если кредитный рейтинг низкий, банк может отказать в предоставлении займа или повысить процентные ставки. 

Еще есть компания, которая заверяет сам процесс покупки дома. В нашем штате это Title — отдельная частная компания со своей страховкой и юристами. Они тщательно проверяют историю этого дома от самого его возникновения. Они готовят специальное свидетельство на дом, в котором расписано все от первого кирпичика. Это сделано для того, чтобы уже после совершения сделки не появился кто-то, кто скажет, например, что этот участок ему завещал его дед в 1927 году. 

К тому же будьте готовы к стоимости дома доплатить еще около $10 тысяч (сюда входят налоги, различные страховки, оплата услуг Title и т.д.). Если все в порядке, то на электронную почту придут документы, которые также нужно подписать. Вообще, при покупке дома придется подписать просто тонну бумаг, будьте к этому готовы. Мне пришло около 100 email за все время проведения сделки. Я даже не знал, где располагался офис агентства недвижимости, которое представляло продавца — все решалось удаленно. И уже после сделки выяснилось, что риэлтеры общались со мной из другого города. 

«Ты всегда знаешь, сколько этот дом стоил для предыдущего хозяина». Россиянин рассказал, как покупал жилье в США
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиянин, который несколько лет назад переехал в Америку и купил себе дом в одном из городов «золотой жизни», рассказал Realting.com подробно о том, как это происходит...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Инвесторов надо звать не по политическим мотивам». Глава ЕБРР советует Лукашенко чаще бывать в Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика