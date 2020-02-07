«Ты всегда знаешь, сколько этот дом стоил для предыдущего хозяина». Россиянин рассказал, как покупал жилье в США

«У каждого дома есть история, и в Америке узнать ее может любой человек»

Арсений Данилов переехал в США из России около 5 лет назад. За это время он успел купить дом в одном из штатов и рассказал журналисту Realting.com все нюансы процесса покупки недвижимости за океаном.

— Начну свой рассказ с того, что американцы относятся к своему дому, как к инвестиции — и это принципиальное отличие от славянского мышления, — рассказал Арсений Данилов. — Покупка дома в США начинается с выбора объекта недвижимости через специальные приложения, самые популярные из них — Zillow и Trulia. В них каждый покупатель определяет для себя важность общих параметров: цена, количество спален и душевых комнат, наличие или отсутствие школ поблизости, год постройки дома, размер земельного участка, размер ежемесячного налога (он может составлять от 3 до 15 тысяч долларов).

Еще одна очень важная информация, которая в США есть в открытом доступе, и она, кстати, видна в этом приложении, — по какой цене приобретал этот дом нынешний собственник. Даже если это было, например, в 1985 году, цена все равно отобразится. И покупатель увидит, что в 1985 году собственник купил этот дом, например, за $250 тысяч, а сейчас продает за $1,5 миллиона. Также будет указано, если дом очень долго не продавался и собственник на какое-то время снимал объявление. В таком случае рядом с объектом будет значиться надпись Off Market, и будет указано, выросла или снизилась цена на этот раз.

Получается, что процесс покупки максимально прозрачен, здесь нет закулисных сделок или цифр. В этом моменте отражается принципиальная разница между американским и славянским рынком недвижимости. В Америке владельцу невозможно скрыть историю дома: все документы, история продаж, сумма сделок — все можно легко узнать.