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Этика и арифметика союзной жизни. Лукашенко и Путин выясняют отношения в Сочи
07.02.2020 06:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сочи 7 февраля после заметного перерыва встречаются президенты Беларуси и России. После двух личных встреч и двух телефонных переговоров в декабре прошлого года была пауза, причем для Беларуси весьма нервная — Минск искал нефть, чтобы загрузить свои НПЗ, ведь ключевой вопрос по энергоносителям Александр Лукашенко и Владимир Путин в прошлом году так и не сняли. Нынешнюю встречу Лукашенко уже охарактеризовал как «момент истины».
Накануне: «Зачем же вы нас обманываете»
— Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. — Прим. пресс-службы). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос, — сказал Лукашенко за день до начала визита..
Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. «Но если вы пообещали за 5 лет (когда „Белтрансгаз“ купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — заявил он
Президент, комментируя переговоры по энергоресурсам, заявил:
— Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам.
Лукашенко возмутился, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.
Остро: Нефть
Очевидно, что самая острая тема повестки — нефть. Причем и поставки ее в Беларусь (а Лукашенко уже посетовал, что Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти в 2020 году, по 2 млн каждый месяц, а в январе Минск получил только 500 тысяч тонн) и компенсация за поставки некачественной нефти весной прошлого года.
Напомним, с января поставки нефти в Беларусь прекратили все крупные российские нефтяные компании. Единственным поставщиком была группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, поставившая более 400 тысяч тонн сырья. И хотя «Сафмар»
Объемы альтернативной нефти, которую Минску удалось купить, пока скромные — 80 тысяч тонн. Серьезного прорыва на этом направлении в краткосрочном периоде эксперты не ожидают, несмотря на наметившиеся контакты по нефтяному вопросу с Литвой, Казахстаном, США. Да и обходится эта нефть заметно дороже.
Срочно: газ
Ситуация с поставками газа развивалась не так драматично, но договоренности были краткосрочными, а альтернативы по газу для Минска еще более призрачные.
Договоренности стороны
Ранее Минск говорил, что планирует купить у России примерно 20 млрд куб. м газа. Снизить поставки на 4−5 млрд куб. м планировалось после ввода в строй АЭС, строительство первого блока которой заканчивается в Островце.
Дорого: маневр
Самая грустная «союзная арифметика» — потери Беларуси из-за
— Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета — 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 млн долларов, — заявил премьер-министр Сергей Румас.
Напомним, сейчас реализуется заключительная стадия налогового маневра. Предполагается, что в 2019−2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте этого сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что может привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня (сейчас разрыв около 17%, на часть из них компенсируется премиями поставщикам). Беларусь оценивает выпадающие доходы за время проведения налогового маневра в 10 млрд долларов и хотела бы компенсацию. Москва настаивает, что на это можно рассчитывать
Лично: интеграция
Год Россия и Беларусь договаривались об углублении интеграции, но красиво завершить процесс к 8 декабря 2019 года, к 20-летию договора о создании Союзного государства,
Всего была подготовлена 31 дорожная карта «углубленной интеграции». Белорусские власти утверждали, что в них нет никаких наднациональных образований, единого парламента, единой валюты и других крайне чувствительных для Беларуси вопросов. Дмитрий Медведев еще будучи в статусе премьер-министра
Интересно, что в течение 2019 года, когда без конца стороны обсуждали интеграционные вопросы, число сторонников союза с Россией в Беларуси, по данным социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого,
И хотя после смены правительства в России и решения вопроса о транзите власти Владимира Путина в 2024 году без присоединения Беларуси
— У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками что смогли заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России, — подчеркивал Лукашенко во время недавнего визита в Шклов.
Он добавил, что не хочет быть последним президентом Беларуси. Но высказал надежду, что главный союзник Беларуси «образумится» и «вернется к нормальным отношениям».
— Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях, — сказал Лукашенко.
— Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет, — отметил он.
Кто и чего хочет, президентам тоже предстоит выяснить. И если в других вопросах возможно действовать по расчету, здесь выключить эмоции не удастся.
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После двух личных встреч и двух телефонных переговоров в декабре прошлого года была пауза, причем для Беларуси весьма нервная - Минск искал нефть, чтобы загрузить...
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