"Если вам не хочется никого видеть, то ключи будут в специальном ящике". Какие условия заселения предлагают в апартаментах Минска

Европейский метод заселения

Апартаменты Remarka Studio размещаются в современном многоэтажном доме. Однако это - знаковое для нашей истории место. Именно здесь в XI веке располагался Минский замок (Замчище) и Нижний рынок. От старинного деревянного замка ничего не осталось, изменился ландшафт... Задержаться на день-другой в месте, упомянутом в древнейшей летописи "Повесть временных лет", будет приятно любому путешественнику.

Здесь практикуют европейский метод заселения. Есть специальные ячейки, где оставляют ключи. До этого гостям заранее предоставляют инструкцию с указанием кода подъезда и самой ячейки. Гости размещаются сами. Такой вид обслуживания выбран неслучайно. Как показывает международный опыт, многие иностранцы являются интровертами и лишним разговорам, дополнительному общению предпочитают самостоятельное заселение. Именно так поступили гости из Новой Зеландии, Австралии, Уругвая, Чили, Мексики и ближайшего зарубежья.

Заселение в 14 часов - выселение в 12. Всё стандартно. При возможности гостю всегда пойдут навстречу и время немного "сдвинут". В любом случае, можно оставить на хранение багаж и еще раз, без лишних чемоданов, прогуляться по центральным минским улицам.