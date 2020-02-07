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"Если вам не хочется никого видеть, то ключи будут в специальном ящике". Какие условия заселения предлагают в апартаментах Минска

07.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Приехать в другой город на один-два дня и выбрать место для проживания нетрудно: вариантов сейчас много. Апартаменты на сутки - отличный выбор для ценителей личного пространства. Здесь есть всё, чтобы почувствовать себя как дома: мебель, современная бытовая техника, кухня и уютные спальни. А ещё, что на самом деле важно, - максимальная свобода и независимость от гостиничного распорядка. Kvartirant.by узнал все нюансы этого вида временного жилья.

"Если вам не хочется никого видеть, то ключи будут в специальном ящике". Какие условия заселения предлагают в апартаментах Минска
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Европейский метод заселения

Апартаменты Remarka Studio размещаются в современном многоэтажном доме. Однако это - знаковое для нашей истории место. Именно здесь в XI веке располагался Минский замок (Замчище) и Нижний рынок. От старинного деревянного замка ничего не осталось, изменился ландшафт... Задержаться на день-другой в месте, упомянутом в древнейшей летописи "Повесть временных лет", будет приятно любому путешественнику.   

Здесь практикуют европейский метод заселения. Есть специальные ячейки, где оставляют ключи. До этого гостям заранее предоставляют инструкцию с указанием кода подъезда и самой ячейки. Гости размещаются сами. Такой вид обслуживания выбран неслучайно. Как показывает международный опыт, многие иностранцы являются интровертами и лишним разговорам, дополнительному общению предпочитают самостоятельное заселение. Именно так поступили гости из Новой Зеландии, Австралии, Уругвая, Чили, Мексики и ближайшего зарубежья.

Заселение в 14 часов - выселение в 12. Всё стандартно. При возможности гостю всегда пойдут навстречу и время немного "сдвинут". В любом случае, можно оставить на хранение багаж и еще раз, без лишних чемоданов, прогуляться по центральным минским улицам.

"Если вам не хочется никого видеть, то ключи будут в специальном ящике". Какие условия заселения предлагают в апартаментах Минска
Фото использовано в качестве иллюстрации.

"Основные правила - не шуметь и не курить"

Быть в чужом городе проездом и остановиться на проживание в центре – очевидный выбор тех, кто ограничен во времени, а хочет увидеть как можно больше. Найдут для себя варианты и любители живого общения. Приятно, когда за много километров от дома тебя встречают как дальнего родственника или, по крайней мере, хорошего друга.

Большинство гостей апарт-отеля "Гостиный дом" потом становятся постоянными гостями, говорят владельцы. Туристов привлекает месторасположение в центре, отличная панорама из окон 11-го этажа и современный ремонт. В некоторых апартаментах есть ресепшн, если же нет – встречает управляющий. Причем всегда один. Постоянные гости его хорошо знают.

В любом случае, для временного проживания нужен паспорт: заполняется договор, прописываются время заселения-выселения, сумма к оплате и условия.

Основных правил два - не шуметь и не курить. Никакого залога и предоплаты не требуют. Главный посыл – относиться к гостям, как к родственникам. По возможности пораньше их заселять и попозже выселять (если клиенту так удобнее). Основные визитеры при заселении на сутки – россияне (примерно 50%). Чаще всего это пары или семьи с ребенком. Приезжают на Минск посмотреть или проездом.

"Если вам не хочется никого видеть, то ключи будут в специальном ящике". Какие условия заселения предлагают в апартаментах Минска
Фото использовано в качестве иллюстрации.

"Обязательное условие - предоплата"

Современные апартаменты Aparton находятся в центре Минска. Отличный выбор для любителей парков, еды и прогулок. Согласно независимым отзывам, это любимая часть города Минск среди гостей.

Как и в других местах, забронировать заинтересовавшие «квадраты» можно через интернет. Для последующего заселения необходимо приехать в офис. Тут оформят договор, выдадут учетные документы и ключи. Обязательное условие - предоплата.

Для гостей младше 23 лет предусмотрен залог. Все-таки "несерьезный" возраст иногда подталкивает к безответственному поведению. Чаще всего на сутки жилье снимают для вечеринок и праздников.

Гостям с животными также придется внести залог. Как и заплатить за своего питомца. Многое зависит от самого животного. Кому-то в заселении могут отказать. Все решается индивидуально.

"Фишка" проживания - автоматизация самых разных процессов и круглосуточная мобильная поддержка. При возникновении любых вопросов гость может незамедлительно связаться с сотрудником компании.

Приезд в офис не всегда удобен. Как и в других местах, клиенту также пойдут навстречу. Если отдыхающий приезжает ночью или ранним утром, нужно заранее оплатить апартаменты и раннее заселение. С гостями встретится ночной менеджер, который передаст ключи и оформит необходимые документы.

В любом случае, апартаменты на сутки – это выбор тех, кто может себе позволить «быть в гостях, но чувствовать себя как дома».

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Теги: Минск
 
 
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Приехать в другой город на один-два дня и выбрать место для проживания нетрудно: вариантов сейчас много. Апартаменты на сутки - отличный выбор для ценителей...
 
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