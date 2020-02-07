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От 44 до 939 тысяч евро. Какие квартиры можно сегодня купить в жилых комплексах Дана Холдингз
07.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно мы писали, что согласно инвестпрограмме Минска на 2020 год, на развитие многофункционального комплекса «Минск-Мир»
Жилой комплекс «Маяк Минска»
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». Получилось ли? Об этом до сих пор ходят большие споры. В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ «Dana Mall», просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на шестое февраля имеются в домах:
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