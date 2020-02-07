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От 44 до 939 тысяч евро. Какие квартиры можно сегодня купить в жилых комплексах Дана Холдингз

07.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Не так давно мы писали, что согласно инвестпрограмме Минска на 2020 год, на развитие многофункционального комплекса «Минск-Мир» брошены огромные деньги. А компании ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий на Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF). Повлияло ли это как-то на стоимость квартир от Дана Холдингз? Смотрим, что сегодня предлагает застройщик и по каким ценам.

От 44 до 939 тысяч евро. Какие квартиры можно сегодня купить в жилых комплексах Дана Холдингз

Жилой комплекс «Маяк Минска»

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». Получилось ли? Об этом до сих пор ходят большие споры. В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ «Dana Mall», просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.

Квартиры в новостройках предлагаются площадью от 34 м2 до 185 м2. Большая часть многофункционального комплекса уже сдана. На стадии строительства, согласно информации застройщика, находятся лишь 2 дома.

От 44 до 939 тысяч евро. Какие квартиры можно сегодня купить в жилых комплексах Дана Холдингз

Вакантные квартиры в продаже по состоянию на шестое февраля имеются в домах:

Адрес дома

Этаж

Подъезд

Площадь м²

Комнат

Рассрочка 5 лет

Цена за м²

Рассрочка 5 лет

Цена квартиры

Цена за м²

при 100%

предоплате

Цена квартиры

при 100%

предоплате

Улица Кирилла Туровского, 14 (Дом № 24 по плану застройки, "Пикассо")

2

101.1

2

3209 р. 1350€

324411 р. 136485€

2729 р. 1148€

275870 р. 116063€

2

74.8

1

3375 р. 1420€

252465 р. 106216€

2869 р. 1207€

214596 р. 90284€

2

59.3

1

3779 р. 1590€

224111 р. 94287€

3214 р. 1352€

190566 р. 80174€

2

58.9

1

3565 р. 1500€

209999 р. 88350€

3031 р. 1275€

178500 р. 75098€

2

127.3

3

3161 р. 1330€

402431 р. 169309€

2688 р. 1131€

342217 р. 143976€

Улица Кирилла Туровского, 20 (Дом № 40 по плану застройки)

3

58.43

2

0 р. 0€

0 р. 0€

3803 р. 1600€

222212 р. 93488€

Улица Кирилла Туровского, 22 (Дом № 36 по плану застройки)

2

66.3

2

4326 р. 1820€

286811 р. 120666€

3677 р. 1547€

243789 р. 102566€

Улица Кирилла Туровского, 2 (Дом № 21 по плану застройки)

1

71.5

2

4183 р. 1760€

299109 р. 125840€

3556 р. 1496€

254243 р. 106964€

Улица Кирилла Туровского, 26 (Дом № 34 по плану застройки)

8

69.9

2

4469 р. 1880€

312353 р. 131412€

3798 р. 1598€

265500 р. 111700€

Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 19Б по плану застройки, «Дом Миро»)

13

89.2

3

4041 р. 1700€

360433 р. 151640€

3435 р. 1445€

306368 р. 128894€

20

114.2

3

5467 р. 2300€

624317 р. 262660€

4647 р. 1955€

530669 р. 223261€

Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 17В по плану застройки, «Дом Гойя»)

2

48.7

1

4473 р. 1882€

217850 р. 91653€

3803 р. 1600€

185208 р. 77920€

2

67.1

2

4333 р. 1823€

290750 р. 122323€

3684 р. 1550€

247207 р. 104004€

2

79.6

2

4473 р. 1882€

356076 р. 149807€

3803 р. 1600€

302720 р. 127359€

2

65

2

4193 р. 1764€

272535 р. 114660€

3565 р. 1500€

231748 р. 97500€

2

111.1

3

3375 р. 1420€

374984 р. 157762€

2869 р. 1207€

318738 р. 134098€

Улица Петра Мстиславца, 18 (Дом № 17Б по плану застройки, «Дом Тициан»)

2

56.6

1

3827 р. 1610€

216597 р. 91126€

3254 р. 1369€

184174 р. 77485€

2

56.7

1

3851 р. 1620€

218328 р. 91854€

3273 р. 1377€

185579 р. 78076€

11

74.7

2

4183 р. 1760€

312496 р. 131472€

3556 р. 1496€

265621 р. 111751€

Улица Кирилла Туровского, 24 (Дом № 20А по плану застройки, «Караваджо»)

2

151.1

4

4193 р. 1764€

633539 р. 266540€

3565 р. 1500€

538724 р. 226650€

Улица Петра Мстиславца, 12 (Дом № 5 по плану застройки, «Микеланджело»)

В доме сейчас продается 55 квартир, поэтому разбиваем на группы

13

36.3

1 (1 шт)

14261 р. 6000€

517689 р. 217800€

12122 р. 5100€

440035 р. 185130€

От 38 до 44.7

2 (14 шт.)

5593 р. 2353€

От 212528 р. 89414€

До 250000 р. 105179€

4754 р. 2000€

От 180644 р. 76000€ До 212495 р. 89400€

От 76.3 до 118.1

3 (21 шт.)

От 5593 р. 2353€ До 14261 р. 6000€

От 426734 р. 179534€ До 1567328 р. 659400€

   Теги: Минск
 
 
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Не так давно мы писали, что согласно инвестпрограмме Минска на 2020 год, на развитие многофункционального комплекса «Минск-Мир» брошены огромные деньги. А...
 
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