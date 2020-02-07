От 44 до 939 тысяч евро. Какие квартиры можно сегодня купить в жилых комплексах Дана Холдингз

Жилой комплекс «Маяк Минска»

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». Получилось ли? Об этом до сих пор ходят большие споры. В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ «Dana Mall», просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.