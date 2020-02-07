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Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
07.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Риэлтеры разных стран все больше понимают эффективность партнерских продаж. Если в США агентства не представляют работу без МЛС и партнерства, то в Беларуси первая
REALTING — это международная платформа недвижимости, которая обеспечивает удобный и безопасный контакт между
- Учитывая то, что сейчас акцент делается на международных продажах — это хороший результат», — говорит CEO проекта Александр Мартыненко.
По состоянию на январь 2020 года, количество объектов компаний, подключенных к платформе REALTING в течение 2019 года, около 70 тысяч. Все объекты предоставлены партнерами платформы, агентствами недвижимости и девелоперскими компаниями из разных стран. По каждому объекту риэлтерские и девелоперские компании гарантируют выплату комиссии партнеру. Размер комиссий по объектам могут видеть только профессиональные участники платформы REALTING под паролем. Описания объектов переведены с помощью специальной технологии обучаемого перевода на 4 языка: русский, английский, немецкий, испанский.
REALTING — это еще и 740 страниц риэлтеров и агентов по недвижимости с указанием информации об услугах, опыте и объектах для удобства поиска и коммуникаций с потенциальными клиентами.
REALTING — это система бесшовной интеграции трех сервисов на одной платформе:
База данных REALTING — это недвижимость из разных стран только от проверенных агентств и брокеров, которые имеют официальный контракт с REALTING. Надежные партнерские отношения, преодоление языкового барьера между покупателями и продавцами недвижимости по всему миру. И все это — лишь малая часть того, что делает для покупателей и продавцов недвижимости платформа REALTING, созданная в Парке высоких технологий (ПВТ) Беларуси.
Вот несколько фактов о команде REALTING, которые вам стоит знать:
По прогнозам глобальных игроков рынка недвижимости, в 2020 году возрастет число технологий, применяемых в сделках по купле-продаже недвижимости, которые никогда не использовались ранее. Процессы покупки недвижимости как внутри стран, так и трансграничные сделки ускоряются благодаря новейшим технологиям, внедрению CRM- и MLS-систем.
- Только активно сотрудничая с партнерами и применяя в работе современные IT-технологии, можно достичь цели увеличения качества профессиональных риэлтерских услуг на глобальном рынке недвижимости и увеличить скорость и объемы продаж объектов, — говорит директор по развитию проекта Realting.com Алена Мартыненко.
Проект REALTING идет в ногу со временем, развивая и внедряя новейшие технологии для рынка, создавая доверительные и надежные отношения между партнерами внутри своей системы, продвигая новые технологии по всему миру и давая возможность агентствам недвижимости и риэлтерам из любой точки земного шара получить выход на международный рынок.
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Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
Риэлтеры разных стран все больше понимают эффективность партнерских продаж. Если в США агентства не представляют работу без МЛС и партнерства, то в Беларуси...
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