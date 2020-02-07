Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах

За 2019 год к платформе Realting.com подключились агентства недвижимости и агенты из 53 стран мира, суммарная стоимость размещенных на платформе объектов возросла до $57,6 млрд, а сумма всех комиссий, которыми партнеры готовы делиться, составила $219,2 млн.

REALTING — это международная платформа недвижимости, которая обеспечивает удобный и безопасный контакт между агентствами , продавцами и покупателями из разных стран. С января 2019 по январь 2020 года поисковый трафик посетителей и популярность платформы Realting.com увеличились в 15 раз. Cегодня посещаемость платформы в месяц — более 40.000 уникальных пользователей со всего мира.

- Учитывая то, что сейчас акцент делается на международных продажах — это хороший результат», — говорит CEO проекта Александр Мартыненко.