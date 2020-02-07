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Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах

07.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Риэлтеры разных стран все больше понимают эффективность партнерских продаж. Если в США агентства не представляют работу без МЛС и партнерства, то в Беларуси первая система партнерских продаж заработала только в 2018 году. Сейчас белорусские риэлтеры имеют возможность подключиться к МЛС, системе партнерских продаж, а также системе международных продаж Realting.com.

Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
Фото использовано в качестве иллюстрации.

За 2019 год к платформе Realting.com подключились агентства недвижимости и агенты из 53 стран мира, суммарная стоимость размещенных на платформе объектов возросла до $57,6 млрд, а сумма всех комиссий, которыми партнеры готовы делиться, составила $219,2 млн.

REALTING — это международная платформа недвижимости, которая обеспечивает удобный и безопасный контакт между агентствами, продавцами и покупателями из разных стран. С января 2019 по январь 2020 года поисковый трафик посетителей и популярность платформы Realting.com увеличились в 15 раз. Cегодня посещаемость платформы в месяц — более 40.000 уникальных пользователей со всего мира.

- Учитывая то, что сейчас акцент делается на международных продажах — это хороший результат», — говорит CEO проекта Александр Мартыненко.


Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
CEO проекта REALTING Александр Мартыненко на Сочинском жилищном конгрессе.

По состоянию на январь 2020 года, количество объектов компаний, подключенных к платформе REALTING в течение 2019 года, около 70 тысяч. Все объекты предоставлены партнерами платформы, агентствами недвижимости и девелоперскими компаниями из разных стран. По каждому объекту риэлтерские и девелоперские компании гарантируют выплату комиссии партнеру. Размер комиссий по объектам могут видеть только профессиональные участники платформы REALTING под паролем. Описания объектов переведены с помощью специальной технологии обучаемого перевода на 4 языка: русский, английский, немецкий, испанский.

REALTING — это еще и 740 страниц риэлтеров и агентов по недвижимости с указанием информации об услугах, опыте и объектах для удобства поиска и коммуникаций с потенциальными клиентами.

REALTING — это система бесшовной интеграции трех сервисов на одной платформе:

  • Международной системы партнерских продаж;
  • Международной MLS-системы;
  • Международной витрины проверенных объектов недвижимости.
Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
Алена Мартыненко, директор по развитию REALTING, на международной конференции EMERGE.

База данных REALTING — это недвижимость из разных стран только от проверенных агентств и брокеров, которые имеют официальный контракт с REALTING. Надежные партнерские отношения, преодоление языкового барьера между покупателями и продавцами недвижимости по всему миру. И все это — лишь малая часть того, что делает для покупателей и продавцов недвижимости платформа REALTING, созданная в Парке высоких технологий (ПВТ) Беларуси.

Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
CEO проекта REALTING Александр Мартыненко и менеджер по работе с клиентами Антон Фурсевич. Работа на стенде REALTING в Москве на международной конференции MIPIF.

Вот несколько фактов о команде REALTING, которые вам стоит знать:

  • Опыт работы в недвижимости основателей проекта — более 20 лет.
  • Наши сотрудники — это креативные, молодые и активные профессионалы из различных областей, разных национальностей и рас.
  • За чуть более чем год работы проекта мы представили REALTING на множестве международных конференций.
  • REALTING подписал несколько меморандумов о сотрудничестве: с АСНУ, Ассоциацией риэлторов Санкт-Перербурга и Ленинградской области (АРСПБ). Вошли в число членов АРСПБ, а также NAR — крупнейшей в мире ассоциации риэлтеров.
Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
CEO проекта REALTING Александр Мартыненко и Президент АРСПБ Андрей Горский на подписании меморандума о вступлении REALTING в члены АРСПБ.
Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
Соучредитель и технический директор REALTING Дмитрий Мартыненко и Президент АСНУ Юрий Пита на подписании меморандума о сотрудничестве.
Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах

По прогнозам глобальных игроков рынка недвижимости, в 2020 году возрастет число технологий, применяемых в сделках по купле-продаже недвижимости, которые никогда не использовались ранее. Процессы покупки недвижимости как внутри стран, так и трансграничные сделки ускоряются благодаря новейшим технологиям, внедрению CRM- и MLS-систем.

Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
Директор по развитию REALTING Алена Мартыненко, глава NAR по Центральной и Восточной Европе Zola Szerencses и международный риэлтор года NAR Dan A. Negulescu на международной конференции NAR Conference and expo в Сан-Франциско.

Партнерские продажи недвижимости растут во всем мире. Как белорусская разработка помогает совершать сделки в разных странах
Алена Мартыненко, директор по развитию REALTING, представила Беларусь в Сан-Франциско на 2019 Realtors Conference and Expo в рамках церемонии выноса флагов NAR Global Alliances среди представителей ассоциаций недвижимости и профессионалов рынка из 80 стран.

- Только активно сотрудничая с партнерами и применяя в работе современные IT-технологии, можно достичь цели увеличения качества профессиональных риэлтерских услуг на глобальном рынке недвижимости и увеличить скорость и объемы продаж объектов, — говорит директор по развитию проекта Realting.com Алена Мартыненко.

Проект REALTING идет в ногу со временем, развивая и внедряя новейшие технологии для рынка, создавая доверительные и надежные отношения между партнерами внутри своей системы, продвигая новые технологии по всему миру и давая возможность агентствам недвижимости и риэлтерам из любой точки земного шара получить выход на международный рынок.

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Риэлтеры разных стран все больше понимают эффективность партнерских продаж. Если в США агентства не представляют работу без МЛС и партнерства, то в Беларуси...
 
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