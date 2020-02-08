Главу партии БНФ задержали на погранпереходе «Новая Гута»

Источник материала: Tut.by

Главу партии БНФ Григория Костусева сегодня задержали на пограничном переходе «Новая Гута». Он возвращался из Украины, где принимал участие в международной конференции. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Толстая. Григорий Костусев подтвердил TUT.BY информацию о своем задержании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди задержанных также оказались активисты Игорь Ляльков и Сергей Сентюров.

По словам Алены Толстой, поводом для задержания могла стать найденная в машине программа Бандеровских чтений, которые сегодня проходили в Киевсовете.

Как рассказал TUT.BY Григорий Костусев, машину, на которой он возвращался из Украины вместе с другими активистами, на границе сначала осмотрели пограничники и сказали, что автомобиль и все пассажиры задержаны. Их передали сотрудникам таможни, которые под конвоем завезли машину в бокс на осмотр.

— У памяшканні мытні мы сядзім ужо амаль тры гадзіны. Замначальніка мытні сказаў, што знойдзеныя праграмкі Бандэраўскіх чытанняў адправілі на экспертызу ў Гомель. Якая экспертыза і што там будуць правяраць, ён не сказаў, слова экстрэмізм ад яго не гучала, — пояснил Костусёв.

Автомобиль сотрудники таможни досмотрели и передали задержанным акт осмотра. В нем описаны все печатные материалы, найденные в машине: брошюры, несколько заявлений движения солидарности «Разам», резолюция митинга, прошедшего в Минске 8 декабря прошлого года.

«Никаких иных товаров в ходе досмотра, в том числе товаров запрещенных и (или) ограниченных в перемещении через таможенную границу ЕАЭС не выявлено», сказано в акте досмотра.

— Што будзе далей, нам не сказалі. Мы чакаем, — сказал Костусев.