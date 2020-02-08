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В январе белорусам было не до валюты

08.02.2020 08:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сорок восьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. После декабрьского всплеска в январе граждане заметно снизили интерес и к покупке, и к продаже, а чистая продажа наличной валюты снизилась на 19% к декабрю, когда также было падение (минус 30% к ноябрю прошлого года) — до 51,7 млн долларов чистыми, согласно материалам Нацбанка.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За январь граждане сдали на 16,9% меньше валюты, чем в декабре, — 585,9 млн долларов. Покупка упала на 16,7% — до 534,2 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций покупка превысила продажу в январе на 44,8 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски реализуются медленно.

Субъекты хозяйствования в январе были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 24 млн долларов).

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат, а декабрьские зарплаты прибавили по сравнению с ноябрем более 125 рублей, составив 1 238,7 рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С учетом безналичных операций покупка превысила продажу в январе на 44,8 млн долларов.
 
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