Беларусь в январе увеличила поставки бензина в Украину. Продажи через Клайпеду упали

Источник материала: Tut.by

В январе 2020 года Беларусь нарастила поставки бензинов в Украину на 6%, до 54 тыс. тонн, по сравнению с декабрем 2019 года (50,7 тыс. тонн). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.





Отгрузки бензинов в январе в Украину осуществлялись только с Мозырского НПЗ.

При этом импорт белорусского дизтоплива сократился до 61 тыс. тонн против 139 тыс. тонн в январе прошлого года.

Из-за сокращения потока белорусских грузов резко уменьшилась выручка Klaipedos nafta, пишет delfi.lt . Литовский госоператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа в январе получил 5,7 млн евро доходов от продаж — на 43,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. «На доходы от деятельности нефтетерминалов все ещё влияют снизившиеся маржи нефтепереработки, которые сказываются и на объемах производства нефтепродуктов основных клиентов, а также на их транзите», — сообщило предприятие.

Беларусь до сих пор ведет с Россией переговоры о ценах на нефть. На белорусских НПЗ упал объем переработки нефти, поэтому экспортировано меньше продуктов. В январе Беларусь на непродолжительное время даже вводила запрет на экспорт нефтепродуктов.

Стоит отметить, что Беларусь уже продолжительное время является одним из лидеров в поставок нефтепродуктов в Украину.

Импорт белорусского дизтоплива на украинский рынок в 2019 году увеличился на 317 тыс. тонн, до 2,47 млн тонн. Лучший результат у России — 2,53 млн тонн. Поставки из Беларуси заметно выросли с августа прошло года, после временного прекращения прокачки российского топлива по нефтепродуктопроводу. В сентябре — октябре импорт топлива из Беларуси достиг максимального уровня с 2012 года, пишет ценовое агентство « Аргус ».

Поставки российского топлива в прошлом году обеспечили 35,8% потребности украинского рынка, белорусского — 34,9%. В свою очередь, доля украинских производителей в таких поставках составила 12%.

А вот что касается бензина, то здесь несколько иной расклад . И пальма первенства досталась Беларуси. При этом в 2019 году объем импорта белорусского продукта снизился на 143 тыс. тонн, до 693,5 тыс. тонн. Сокращение в основном пришлось на А-92 — на 113 тыс. тонн, до 310,1 тыс. тонн. Поставки А-95 уменьшились на 31,9 тыс. тонн, до 378,2 тыс. тонн.

Второе место в импорте бензина занял Мажейкяйский НПЗ (Литва), который нарастил поставки на 38,6%, до 328,5 тыс. тонн. В прошлом году на рынок Украины также поступали небольшие объемы А-95 из Венгрии, России, Румынии и Словакии.

Украинские производители в 2019 году обеспечили 48,4% поставок продукта, в то время как импорт — 51,6%.