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Беларусь в январе увеличила поставки бензина в Украину. Продажи через Клайпеду упали
09.02.2020 13:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В январе 2020 года Беларусь нарастила поставки бензинов в Украину на 6%, до 54 тыс. тонн, по сравнению с декабрем 2019 года (50,7 тыс. тонн). Об этом
Отгрузки бензинов в январе в Украину осуществлялись только с Мозырского НПЗ.
При этом импорт белорусского дизтоплива сократился до 61 тыс. тонн против 139 тыс. тонн в январе прошлого года.
Из-за сокращения потока белорусских грузов резко уменьшилась выручка Klaipedos nafta, пишет
Беларусь до сих пор ведет с Россией переговоры о ценах на нефть. На белорусских НПЗ упал объем переработки нефти, поэтому экспортировано меньше продуктов. В январе Беларусь на непродолжительное время даже вводила запрет на экспорт нефтепродуктов.
Стоит отметить, что Беларусь уже продолжительное время является одним из лидеров в поставок нефтепродуктов в Украину.
Импорт белорусского дизтоплива на украинский рынок в 2019 году увеличился на 317 тыс. тонн, до 2,47 млн тонн. Лучший результат у России — 2,53 млн тонн. Поставки из Беларуси заметно выросли с августа прошло года, после временного прекращения прокачки российского топлива по нефтепродуктопроводу. В сентябре — октябре импорт топлива из Беларуси достиг максимального уровня с 2012 года, пишет ценовое агентство «
Поставки российского топлива в прошлом году обеспечили 35,8% потребности украинского рынка, белорусского — 34,9%. В свою очередь, доля украинских производителей в таких поставках составила 12%.
А вот что касается бензина, то здесь несколько
Второе место в импорте бензина занял Мажейкяйский НПЗ (Литва), который нарастил поставки на 38,6%, до 328,5 тыс. тонн. В прошлом году на рынок Украины также поступали небольшие объемы А-95 из Венгрии, России, Румынии и Словакии.
Украинские производители в 2019 году обеспечили 48,4% поставок продукта, в то время как импорт — 51,6%.
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Беларусь уже продолжительное время является одним из лидеров в поставок нефтепродуктов в Украину.
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