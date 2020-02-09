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Хозяин брестского «Динамо» собрался построить мусороперерабатывающий завод в России
09.02.2020 14:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «Сохра Дайнэмик» намерена построить в России мусороперерабатывающий комплекс. Соответствующий протокол о намерениях подписан представителями компании и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.
Как
Реализовывать данный проект планирует минская компания «Сохра Дайнэмик», которая сотрудничает с рядом регионов и органов госуправления Российской Федерации по различным направлениям. Одно из них — «использование наилучших доступных мировых технологий в области обращения с отходами».
Группа компаний «Сохра» — один из спонсоров футбольного клуба «Динамо» (Брест), который контролирует Александр Зайцев. Его партнером в «Сохра Дайнэмик» является Виталий Буздуган. Он также возглавляет белорусский офис Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря. В 2014 году Александр Лукашенко
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