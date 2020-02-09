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Хозяин брестского «Динамо» собрался построить мусороперерабатывающий завод в России

09.02.2020 14:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Сохра Дайнэмик» намерена построить в России мусороперерабатывающий комплекс. Соответствующий протокол о намерениях подписан представителями компании и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.


Фото: minpriroda.gov.by

Как сообщает пресс-служба Минприроды Беларуси, группа компаний «Сохра» предложила для рассмотрения возможность реализации в Удмуртской Республике инвестиционного проекта строительства мусороперерабатывающего комплекса, включающего в себя современную сортировочную линию одновременно с заводом по газификации для глубокой переработки (до 95%) оставшихся после сортировки твердых коммунальных отходов.

Реализовывать данный проект планирует минская компания «Сохра Дайнэмик», которая сотрудничает с рядом регионов и органов госуправления Российской Федерации по различным направлениям. Одно из них — «использование наилучших доступных мировых технологий в области обращения с отходами».

Группа компаний «Сохра» — один из спонсоров футбольного клуба «Динамо» (Брест), который контролирует Александр Зайцев. Его партнером в «Сохра Дайнэмик» является Виталий Буздуган. Он также возглавляет белорусский офис Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря. В 2014 году Александр Лукашенко встречался с тогдашним президентом фонда Исмаилом Сафи (один из основателей правящей партии Турции, а сейчас — член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции). Он предложил реализовать в Беларуси инновационный проект, который предусматривает подпроекты в области электроники (производство приборов), энергетики (производство наноуглеродных волокон для линий электропередачи), дорожного строительства (облегченные строительные конструкции), а также изготовление двигателей на водородном топливе. Исмаил Сафи назвал «выдающимся» участие Виталия Буздугана и Александра Зайцева в деятельности фонда.

 
Теги: Брест
 
 
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