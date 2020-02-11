|
Школы, садики, поликлиники, футбольные поля: смотрите, что построят рядом с вами в этом и следующем году в Минске
11.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала сегодня на пресс-конференции БЕЛТА о том, что включено в инвестпрограмму Минска на ближайшие пару лет. Главный упор - на здоровье. На реконструкцию, проектирование и строительство объектов здравоохранения направляется почти 180 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем было выделено в 2019-м. "В инвестиционную программу Минска включено 28 объектов здравоохранения. Такого масштабного строительства социалки не было", - отметила чиновник.
В Московском районе
Проектируются две школы: в границах Разинская-Жукова-Грушевская-Щорса и в границах пр. Любимова-Семашко-Дзержинского.
Прирастет инфраструктура и тремя садиками, один из них, на Михалово-Алибегова, откроют в этом году, второй запроектирован на Любимова-Семашко, третий должен появится на Щорса-Папанина.
В этом году реконструируют бывшую 39-ю школу по проспекту Газеты Правда,50 - под центр творчества Ранак.
Начато строительство поликлиники в квартале Либкхнехта-Хмелевского-Люксембург, реконструируют корпуса 4-й клинической больницы. Идет реконструкция главного корпуса и строительство нового корпуса хирургии по Семашко,8.
В Заводском районе
В этом году тут проектируются и строятся три школы и один садик.
Реконструируют приемное отделение 10-й больницы, неврологического корпуса 5-й больницы, модернизируют здание 36-й поликлиники на Бачило,9.
Реконструируют здание психоневрологического интерната №2 по Ваупшасова, 35.
В Ленинском районе
В Лошице-9 строят одну школу и один детский сад. Садик хотят открыть уже в этом году.
В инвестпрограмме для района - четыре объекта здравоохранения. Запланированы: строительство подстанции скорой помощи по ул. Сырокомли и детской поликлиники в Лошице-9; реконструкция 2-й клинической больницы по Красноармейской, реконструкция помещения под филиал 3-й больницы по ул Ульяновская,32.
В Октябрьском районе
Строится первая (из шести запланированных) школа на территории Минск-Мира, реконструируется гимназия по Свердлова, 24А.
Выделены средства на три садика, в том числе в микрорайоне Сокол, где в этом году будут строить и многоквартирные, и индивидуальные блокированные дома для многодетных.
На территории Минск-Мира также строят взрослую и детскую поликлиники. Здравоохранение усилится и новым корпусом для 11-й больницы и амбулаторией в микрорайоне Сокол.
На Кижеватова,60 построят новый учебный корпус для медиков, а на Воронянского реконструируют садик под центр коррекционного развития для детей с особенностями развития.
В Советском районе
Тут запланировано строительство одной школы. Плюс строительство пристройки к 13-й поликлинике по Ломоносова.
Фрунзенский район
В течение двух лет построят сразу шесть школ. В Микрорайоне Каменная горка-1, Масюковщина-5, На Горецкого-Янковского и Притыцкого-Одинцова. В Каменной Горке-3 уже в этом году введут в эксплуатацию СШ №54.
Запланировано строительство восьми детских садов. Первый из них, №5, откроют в Масюковщине в этом году.
В Сухарево появится детская поликлиника. В этом году также реконструируют здание 20-й городской поликлиники, модернизируют поликлинику по Якубовского и реконструируют здание детской инфекционнной больницы по Якубовского, 53.
Центральный район
В Лебяжьем построят школу и три садика, первый откроют уже в этом году.
В этом же году перережут красную ленточку на входе в новую амбулаторию в ЖК "Лазурит".
А еще в Центральном районе, на Выготского, построят новый корпус детского интерната.
Партизанский район
Для маленьких жителей района в течение двух лет откроют три новых детских сада.
Построят новое здание для 9-й детской поликлиники. Запланированы: реконструкция приемного отделения 6-й больницы по Уральской и открытие лицея МВД по Стахановской, 13.
Первомайский район
В Маяке Минска уже в этом году откроют два новых садика, три - чуть позже.
А еще в районе создают детский технопарк. Для "воспитанников" детского технопарка уже строят школу, ведется проектирование общежития.
Доступность медицины в поселке Восточный в течение ближайших двух лет обеспечат строительством детской и взрослой многопрофильных поликлиник.
На территории 1-й клинической больницы появится пристройка и новый корпус.
Всем - по футбольному стадиону
- В соответствии с поручением главы государства в каждом административном районе Минска на базе спортивных стадионов, учреждений образования определены площадки для строительства и реконструкции футбольных полей с искусственным покрытием, легкоатлетической дорожкой и минимальной инфраструктурой (раздевалки, трибуны, освещение), - сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.
В течение 2020-2021 годов стадионы появятся возле:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школы, садики, поликлиники, футбольные поля: смотрите, что построят рядом с вами в этом и следующем году в Минске
Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала сегодня на пресс-конференции БЕЛТА о том, что включено в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)