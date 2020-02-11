Школы, садики, поликлиники, футбольные поля: смотрите, что построят рядом с вами в этом и следующем году в Минске

В Московском районе

Проектируются две школы: в границах Разинская-Жукова-Грушевская-Щорса и в границах пр. Любимова-Семашко-Дзержинского.

Прирастет инфраструктура и тремя садиками, один из них, на Михалово-Алибегова, откроют в этом году, второй запроектирован на Любимова-Семашко, третий должен появится на Щорса-Папанина.

В этом году реконструируют бывшую 39-ю школу по проспекту Газеты Правда,50 - под центр творчества Ранак.

Начато строительство поликлиники в квартале Либкхнехта-Хмелевского-Люксембург, реконструируют корпуса 4-й клинической больницы. Идет реконструкция главного корпуса и строительство нового корпуса хирургии по Семашко,8.

В Заводском районе

В этом году тут проектируются и строятся три школы и один садик.

Реконструируют приемное отделение 10-й больницы, неврологического корпуса 5-й больницы, модернизируют здание 36-й поликлиники на Бачило,9.

Реконструируют здание психоневрологического интерната №2 по Ваупшасова, 35.

В Ленинском районе

В Лошице-9 строят одну школу и один детский сад. Садик хотят открыть уже в этом году.

В инвестпрограмме для района - четыре объекта здравоохранения. Запланированы: строительство подстанции скорой помощи по ул. Сырокомли и детской поликлиники в Лошице-9; реконструкция 2-й клинической больницы по Красноармейской, реконструкция помещения под филиал 3-й больницы по ул Ульяновская,32.

В Октябрьском районе

Строится первая (из шести запланированных) школа на территории Минск-Мира, реконструируется гимназия по Свердлова, 24А.

Выделены средства на три садика, в том числе в микрорайоне Сокол, где в этом году будут строить и многоквартирные, и индивидуальные блокированные дома для многодетных.

На территории Минск-Мира также строят взрослую и детскую поликлиники. Здравоохранение усилится и новым корпусом для 11-й больницы и амбулаторией в микрорайоне Сокол.

На Кижеватова,60 построят новый учебный корпус для медиков, а на Воронянского реконструируют садик под центр коррекционного развития для детей с особенностями развития.