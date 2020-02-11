Экономику регионов ждет еще один скромный год

Источник материала: Tut.by

Экономика большинства областей не достигла даже половины ожидаемого правительством в 2019 году роста. Одним поставила подножку «грязная» нефть, другим усложнило ситуацию сокращение инвестиций. Подробней о том, почему регионы развивались слабо, и будет ли 2020-й более оптимистичным, TUT.BY рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Недавно премьер-министр Сергей Румас акцентировал внимание на проблемах агропромышленного комплекса Витебской области, сумма долгов которых достигла 3 миллиарда рублей. Но итоговые цифры регионального развития за прошлый год говорят о том, что экономические проблемы актуальны не только для Витебщины и не только для агропромышленного сектора. Экономика хромает в половине регионов. В 2019 году относительно хороший экономический рост показали Брестская и Минская области, Витебская и Гомельская остались стоять на месте, а Гродненская вообще ушла в минус.

Сложный год

В постановлении Совмина «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» прогнозы экономического развития были довольно оптимистичными для всех областей. Однако по факту только одна из них смогла выйти на обозначенный рубеж. Это Минская область, где прирост валового регионального продукта составил 4,4%.

Львиную долю прироста Минской области дало предприятие «БелДжи», выпустившее в том году более 20 тысяч автомобилей и получившее 150 миллионов долларов чистой прибыли. Свою роль сыграл и ряд других реализуемых инвестпроектов. Это и строительство калийного комбината в Любанском районе, и создание Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), которая планирует запустить производство в 2021 году.

— Минская область в силу благоприятного положения и близости к Минску способна за счет динамики промышленно развивающихся районов перебивать негативные последствия стагнации или падения гигантов типа калийной отрасли в Солигорске и БЕЛАЗа в Жодино, — комментирует положение Александр Чубрик.

Брестская область тоже показала неплохой по сравнению с другими регионами прирост — 2,8%. На росте сказались не только инвестпроекты, но и достаточно хорошее положение расположенных в области компаний пищевой промышленности. Все ее виды дали прирост.

Экономический рост в Минске был синхронным с развитием страны — 1,2%. Причем основной прирост обеспечил сектор ИКТ. Его вклад в ВРП был более весомым, чем обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли (17%, 15% и 16,4% соответственно).

Экономика Могилевской области приросла всего на 0,5%. Но важно, что этот рост был естественным, его не подстегивали государственные инвестиционные программы, отмечает директор ИПМ.

— Если завтра государство урежет инвестпрограммы, на Могилеве это отразится в минимальной степени. Потому что Могилевская область оказалась обделенной проектами. Кстати, поэтому она дольше всех падала. А теперь, пусть и медленно, но начала восстанавливаться, — добавляет Александр Чубрик.

Витебская и Гомельская области, несмотря на ожидания правительства, что их рост составит около 4%, остались стоять на месте. Весомую роль в местной экономике обоих регионов играют нефтеперерабатывающие заводы, которые в прошлом году попали в сложную ситуацию из-за «грязной» нефти. Что в свою очередь оказало негативный эффект не только на нефтеперерработку, но и на всю экономику областей. Хотя, по словам экономиста, даже без проблем НПЗ ВРП местных экономик был бы низким, даже на фоне привлечения крупных инвестиций и завершающегося строительства Петриковского горно-обогатительного комбината.

Гродненская область — единственная, где ВРП ушел в минус (минус 0,4%). Что вполне ожидаемо, так как строительство БелАЭС, инвестиции в которую вот уже несколько лет давали свой эффект, завершается. Вместе с ним значительно сокращаются объемы финансирования, иссыхает поток инвестиций, завершается строительство необходимой инфраструктуры.

— Это эффект высокой базы. Грустно, что не нашлось отраслей, которые бы перевесили этот фактор, — говорит Александр Чубрик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что ждет регионы в 2020 году

На 2020 год правительство в качестве ключевых показателей обозначило прирост ВРП областей до 3,7%. Причем самый низкий (+1% ВРП) назначил Минской области, а самый высокий — Минску, Гомельской и Гродненской областям.

Прошлый год был сложным, и этот вряд ли будет легче. Директор Исследовательского центра ИПМ считает, что он не принесет экономике облегчения, скорей, наоборот, заставит поломать голову над поддержанием прежних объемов производства и торговли во многих отраслях и регионах.

Гродненскую область ждет очень схожий с 2019-м год по той же причине: финальная стадия ввода в эксплуатацию БелАЭС означает, что объем связанных с ней инвестиций сходит на нет. Вряд ли остальные отрасли смогут внести настолько существенный вклад, чтобы перекрыть снижение темпов роста. Как минимум в 2019 особых успехов они не показали.

А вот Минская область традиционно даст неплохой рост. Но не только потому, что в 2020 году есть шанс на ввод в эксплуатацию калийных комбинатов. У нее сложились самые выгодные условия: области повезло с расположением и местная экономика самая разноплановая.

— Декрет № 6 сыграл на пользу больше всего Минской области. Если посмотреть на динамику развития районов за последние 20 лет, видно, что самый большой импульс получили Минский, Дзержинский, Логойский, Смолевичский районы, — добавляет Александр Чубрик.

Гомельская и Витебская области и дальше будут зависеть от ситуации на нефтяном рынке. В начале года отечественные НПЗ работали с минимальной загрузкой.

Рост же Брестской области в большей степени зависит от доступа производителей продуктов питания на российский рынок.

Видно, что внутренние импульсы для более активного роста регионы практически исчерпали. Их дальнейшее развитие во много зависит от проводимой региональной политики.

Теоретически возможностей поддержать жизнь в регионах и сделать их более привлекательными для людей, которые там живут, не так уж и мало, считает экономист.

Однако с какой стороны к ней не подойди, одна проблема будет цеплять и вытаскивать на поверхность другую. Чтобы дать импульс региональному развитию, пришлось бы поменять слишком многое.

— Надо стереть практически все то, каким было развитие страны раньше, и нарисовать на чистом листе новую концепцию региональной политики, — подчеркивает Александр Чубрик.

Но так как в год выборов в Беларуси обычно не принимают серьезных решений, которые бы вели к масштабным улучшениям, то 2020-й будет вести регионы по старым рельсам.