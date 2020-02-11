Лукашенко пожаловался Путину и Медведеву на информационные вбросы через Telegram-каналы

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом и зампредседателя Совета безопасности России в Сочи 7 февраля пожаловался на информационные вбросы через Telegram-каналы. Об этом он заявил во время общения с руководителями госСМИ 11 февраля. По словам президента, он постоянно поднимает вопросы СМИ в общении с российским коллегой.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я недавно попросил пресс-секретаря, чтоб подготовила мне последние публикации в российских средствах массовой информации — крупных, мелких, Telegram-каналах, но за которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Почему? Потому что, когда я веду разговор — не только ж мы о нефти, газе говорим там, атомной станции и т.д., о деньгах, — я постоянно говорю по вопросам средств массовой информации, — заявил Лукашенко.

— Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и в России, для российского общества. Мы-то тут свое общество защитим, но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу там, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает.

Президент рассказал, что Путин ответил на его жалобу.

— Когда я говорю Путину об этом, он мне говорит: ну, ты знаешь, страна большая. Вот и последний раз с Медведевым, Путиным втроем встречались, затронули эту тему. Говорят, что это не мы. Как это не мы, если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые здесь перевернулись у нас сейчас там и так далее и люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать. Поэтому нам хватает с одной стороны и с другой стороны, — сказал президент.