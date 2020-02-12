«Молились, лишь бы не трещина на потолке». Принимаем квартиры в доме «Доступное жилье “Запад”» со специалистом

В «Западе» продавали однокомнатные квартиры площадью 45 м2, двухкомнатное – 45 и 68 м2, а также трехкомнатное площадью 64 и 85 м2. Квартиры с девятого этажа и выше имеют увеличенные кухни. Нововведением стало то, что застройщик предлагал в продажу новый формат квартир для панельного столбика – «евродвушки», о них поговорим чуть позже.

Строительные работы выполнял «МАПИД», как уже упоминали выше, в содружестве с предприятием Viva Invest. Управляла строительством ООО «ЗаславльСтройИнвест», по крайней мере об этом говорится на страничке компании на сайте ГК «ViVa Invest».

Жилой дом позиционировал себя как «доступное жилье». Наши герои купили квартиры в новостройке за 1100-1200$ за «квадрат» на этапе, когда уже стояла «коробка». По их словам, на этапе котлована квадратный метр стоил около 900$.

Возводить дом начали в первом квартале 2019 года. Сдача квартир запланирована на март 2020.