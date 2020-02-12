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«Молились, лишь бы не трещина на потолке». Принимаем квартиры в доме «Доступное жилье “Запад”» со специалистом
12.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе группа компаний VIVa Invest объявила о собрании дольщиков дома по 2-му пер.Тимошенко, 7 (доступное жилье «Запад»), а также о предварительной приёмке квартир. Мы сходили вместе с независимым инженером технического надзора Казимиром Ревковским проверить - уступает ли «доступное жилье» по качеству «недоступному».
О доме
Жилой дом «Запад» – многоэтажная новостройка, которая расположена в центре микрорайона Запад-4. Из себя новостройка представляет девятнадцатиэтажный дом на 132 квартиры, который разделен на две секции (подъезда). По сути, дом представляет собой два панельных столбика самой популярной МАПИДовской серии М111-90 без выносных лоджий, но по улучшенному проекту (окна в пол в одной из комнат), которые соприкасаются друг с другом одним из углов, поэтому имеют один адрес и идут как один двухсекционный дом.
В «Западе» продавали однокомнатные квартиры площадью 45 м2, двухкомнатное – 45 и 68 м2, а также трехкомнатное площадью 64 и 85 м2. Квартиры с девятого этажа и выше имеют увеличенные кухни. Нововведением стало то, что застройщик предлагал в продажу новый формат квартир для панельного столбика – «евродвушки», о них поговорим чуть позже.
Строительные работы выполнял «МАПИД», как уже упоминали выше, в содружестве с предприятием Viva Invest. Управляла строительством ООО «ЗаславльСтройИнвест», по крайней мере об этом
Жилой дом позиционировал себя как «доступное жилье». Наши герои купили квартиры в новостройке за 1100-1200$ за «квадрат» на этапе, когда уже стояла «коробка». По их словам, на этапе котлована квадратный метр стоил около 900$.
Возводить дом начали в первом квартале 2019 года. Сдача квартир запланирована на март 2020.
Легким движением трубы «однушка» превращается…
Первая на «приемку» нашему специалисту досталась «евродвушка» на 11 этаже дома в первой секции. Обладательницей свежих метров в ЖД «Запад» стала девушка, которая не смогла прийти на предварительный прием квартиры. Вместо нее проконтролировать процесс осмотра новостройки пришли ее родители, которые попросили их не фотографировать.
Семейная пара рассказывает, что выбирали новое жилье для дочери коллегиально. И главным критерием при выборе стала цена.
- Мы долго думали над простой однокомнатной квартирой, или такой «евродвушке». Дочь выбрала этот вариант, чтобы гостиная была совмещена с кухней и маленькая спальня, - рассказывают родители хозяйки. – А вообще в выборе дома цена была главным критерием. Также еще присматривались к новостройке в ЖК «Брестский», там цена была такой же, но на нам показалось, что он ну уж совсем на отшибе находится. А тут к городу ближе.
Семья брала квартиру в этом доме в августе 2019 года, когда «коробка» дома уже была возведена, а рабочие приступали к покрасочным работам. Большинство квартир к этому моменту были распроданы, а метр в «однушках» и «евродвушках» был около 1150$.
Планировка и однокомнатной квартиры, и двухкомнатной практически идентичны: площадь - 44,5 «квадрата», 17,96 метров комната и 9,49 – кухня. Однако застройщик пошел на хитрость, и в некоторых квартирах коммуникации для кухни перенес в комнату, сделав тем самым совмещенную кухню-гостиную, и маленькую спальню. Это позволило увеличить жилую площадь не увеличивая общую. Однако в спальне под потолком появилась труба, которую сложно будет «зашить».
Стоит отдать застройщику должное, так как он заморочился и установил дополнительную звукоизоляцию в новоиспеченной спальне, так как ее стена граничит с санитарными комнатами соседней квартиры. Если на кухне эти посторонние звуки поглощались бы кухонной мебелью, то спать под звуки санузла не очень приятно. С этим
Проблемы, которые выявил специалист: окна, окна и еще раз окна. Практически на каждом стекле есть сколы и царапины, что свойственно практически для всех новостроек. Некоторые стеклопакеты неотрегулированны, а также поврежден уплотнитель. Есть небольшая царапина на входной двери, трещина на подоконнике и в некоторых розетках отсутствует заземление. На этом все.
"Даже с окнами обращались аккуратно"
Следующий пациент для осмотра – «двушка» на 15-ом этаже второй секции. Счастливыми обладателями квартиры в новостройке стали Анна и Александр.
- Не зря этот дом назвали «доступное жилье», так как для нас он стал действительно доступным по цене. Мы долго собирались с мыслями, рассматривали несколько вариантов, таких как ЖК «Брестский», «Мармелад». Но нас не устроил район. Наши жизненные интересы все же ближе к этой части города, - рассказывает пара. – Еще один момент, почему выбрали этот дом, заключается в том, что сейчас мы живем в районе «Комаровки» и очень устали от вечного шума. Из-за байкеров там порой просто невозможно уснуть. А здесь дороги находятся на довольно большом удалении, плюс Медвежино рядом. Думаем, что будет тихо.
Ребята выбрали для себя «двушку» площадью в 64 квадратных метра. На выбор повлиял тот факт, что к моменту заключения договора (август 2019 года) большинство квартир были распроданы. Взвесив свои финансы и оставшиеся в продаже варианты, решили остановиться на двухкомнатной квартире.
- Мы еще больше подтянули финансы, потому что «двушка» — это хорошее вложение даже на будущее, когда появятся дети. И в итоге квартира нам обошлась в 142 тысячи белорусских рублей. На тот момент это было самое дешевое предложение по Минску, - делятся Анна и Александр.
В двухкомнатной квартире специалист находит еще меньше проблем, чем в первой «евродвушке». Даже с окнами здесь обходились куда аккуратнее – на них меньше царапин, чем в предыдущей квартире. Также в отличие от первой «евродвушки» в этой квартире уже установлен видеодомофон, правда пока еще не подключен. Возможно, и в первой появится ближе к сдаче.
Еще одно отличие «двушки» от «евродвушки» то, что в первом варианте установлены стеклопакеты с защитой от детей. Правда один замок оказался неисправным.
- Мы перед приемкой читали статью про «Мармелад»(речь идет о статье
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«Молились, лишь бы не трещина на потолке». Принимаем квартиры в доме «Доступное жилье “Запад”» со специалистом
На прошлой неделе группа компаний VIVa Invest объявила о собрании дольщиков дома по 2-му пер.Тимошенко, 7 (доступное жилье «Запад»), а также о предварительной приёмке...
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