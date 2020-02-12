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К Барановичскому комбинату ЖБК присоединили филиалы в Молодечно, Рогачеве, Витебске и Новополоцке

12.02.2020 14:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Решением наблюдательного совета ОАО «Кричевцементношифер» к филиалу «Барановичский комбинат железобетонных конструкций» присоединяется еще четыре филиала общества, сообщает газета «Наш край».


В состав барановичского предприятия войдут «Новополоцкжелезобетон», «Молодечножелезобетон», «Рогачевжелезобетон», «Завод сборного железобетона № 3 г. Витебска».

— Происходит укрупнение производства и централизация управления, — поясняет директор комбината ЖБК Виктор Дичковский. — Вместо бывших филиалов «Кричевцементношифера» будут работать производственные площадки, так же, как бывший завод ЖБИ. Наше предприятие выбрано базовым для подобной реорганизации.

Сегодня Барановичский комбинат ЖБК является крупнейшим экспортером сборного железобетона. За 2019 год на внешние рынки поставлено продукции без малого на 6 млн долларов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня Барановичский комбинат ЖБК является крупнейшим экспортером сборного железобетона.
 
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