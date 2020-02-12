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Беларусь может купить 2,5 млн тонн американской нефти. Крутой: «Никаких контактов нет»

12.02.2020 14:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ряд СМИ сообщают о возможной поставке 2,5 млн тонн американской нефти в Беларусь. Однако в белорусском правительстве эту информацию не подтвердили.


Фото: Reuters

Первым об возможности поставок написало американское издание Daily Beast. По их информации, во время недавнего визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео было подписано рамочное соглашение о поставках американской нефти в Беларусь. Тогда Помпео лишь официально заявил, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

В публикации Daily Beast говорится, что соглашение подписали подконтрольная государству Белорусская нефтяная компания и нефтеторговая фирма из Северной Дакоты. Документ предусматривает покупку до 18 млн баррелей нефти (около 2,5 млн тонн) в США в 2020 году.

«Сделка не содержит подробностей и может не состояться. Но она послала сигнал Кремлю: Беларусь не хочет, чтобы Россия была ее универсальным источником энергии», — говорится в материале.

Впрочем, сегодня первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что с американскими компаниями договоренностей не достигнуто.

«Никаких контрактов с американцами у нас нет», — сказал Крутой, отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY по поводу возможной поставки 18 млн баррелей нефти из США.

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Теги: Минск
 
 
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Ряд СМИ сообщают о возможности поставок 2,5 млн тонн американской нефти в Беларусь. Однако в белорусском правительстве эту информацию не подтвердили.
 
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