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Беларусь может купить 2,5 млн тонн американской нефти. Крутой: «Никаких контактов нет»
12.02.2020 14:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ряд СМИ сообщают о возможной поставке 2,5 млн тонн американской нефти в Беларусь. Однако в белорусском правительстве эту информацию не подтвердили.
Первым об возможности поставок написало американское издание
В публикации Daily Beast говорится, что соглашение подписали подконтрольная государству Белорусская нефтяная компания и нефтеторговая фирма из Северной Дакоты. Документ предусматривает покупку до 18 млн баррелей нефти (около 2,5 млн тонн) в США в 2020 году.
«Сделка не содержит подробностей и может не состояться. Но она послала сигнал Кремлю: Беларусь не хочет, чтобы Россия была ее универсальным источником энергии», — говорится в материале.
Впрочем, сегодня первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что с американскими компаниями договоренностей не достигнуто.
«Никаких контрактов с американцами у нас нет», — сказал Крутой, отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY по поводу возможной поставки 18 млн баррелей нефти из США.
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Ряд СМИ сообщают о возможности поставок 2,5 млн тонн американской нефти в Беларусь. Однако в белорусском правительстве эту информацию не подтвердили.
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