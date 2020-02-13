«Резкое снижение грузооборота». Правительство думает реформировать Белорусскую железную дорогу

Источник материала: Tut.by

Правительство поручило рассмотреть возможность акционирования Белорусской железной дороги (БелЖД). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой после коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).





Во время заседания Крутой отметил, что госмонополия переживает непростые времена.

— Гособъединение «Белорусская железная дорога» столкнулось с серьезнейшим вызовом в части снижения грузооборота. Упал спрос на сырьевые товары, плюс еще на рынок перевозок повлиял коронавирус, — констатировал он.

Первый вице-премьер поручил МАРТ организовать обсуждение себестоимости грузовых перевозок.

— Учитывая, не побоюсь этого слова, непрозрачность себестоимости грузовых перевозок БелЖД, надо развернуть дискуссию на этот счет и предпринять некие антикризисные меры в отношении этого субъекта. Помимо системных решений, которые должно принять правительство, — сказал Дмитрий Крутой.

Он пояснил журналистам, что «внутри БелЖД очень много субъектов». «Поэтому вопрос себестоимости требует более пристального внимания. Так как это напрямую влияет на экономическую эффективность их деятельности», — сказал он.

Что касается системным мер правительства, то уже «давно идут дебаты по поводу акционирования БелЖД». «Поэтому предложено им взвесить плюсы и минусы от этого процесса», — сказал Крутой.

В конце 2019 года начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил о снижении грузооборота на 7% до 170 млн тонн. По его словам, в основном это произошло из-за потерь на сырьевых потоках, которые идут в направлении портов стран Балтии. При этом по внутрибелорусским перевозкам у БелЖД есть определенный рост. Снижение объемов грузоперевозок сказалось и на экономических показателях БелЖД. Дорога недополучила 100 млн долларов, сообщает interfax.by .

Вопрос акционирования и реформирования БелЖД поднимался на правительственном уровне неоднократно. Ставился вопрос дополнительных инвестиций для наращивания потенциала дороги.

Сейчас в соседних государствах железные дороги функционируют в форме акционерных обществ, но со 100%-ным капиталом государства. При этом проведено реформирование структуры дороги и выделены отдельные компании.

В состав БелЖД входят 28 республиканских унитарных предприятий.