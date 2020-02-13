Поставки нефти в Беларусь готова обсуждать «Газпром нефть»

Компания «Газпром нефть» заявила о готовности обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти, в том числе давальческую.

Глава компании Александр Дюков озвучил эту информацию, отвечая на вопросы журналистов 12 февраля, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о возможности поставок нефти в Беларусь. При этом он подчеркнул, что готов обсудить и давальческую схему поставок.

По словам пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко, сети заправок, принадлежащие РФ, высказывают опасения о нехватке топлива, сообщило 12 февраля Еврорадио.

«Белнефтехим» предложил российским сетям сотрудничать по давальческой схеме. Российские компании поставляют в Беларусь нефть, здесь ее перерабатывают и поставляют на российские АЗС.

В частности, сеть «Газпром нефти» купила суточный запас топлива за пределами Беларуси. При этом пресс-секретарь концерна подчеркнул, что бензин из белорусских НПЗ поставляется на все заправки страны - и белорусские, и российские.

Напомним, 7 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Российская сторона заявила, что будет поставлять газ в Беларусь в нынешнем году на условиях 2019-го.

Договоренностей по поставкам нефти так и нет. Как пояснил глава администрации президента России Дмитрий Козак, Россия не может предоставить скидку для Беларуси, так как это потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. «Мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», - считает замглавы администрации президента России.