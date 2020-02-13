Лукашенко пригласили в Швейцарию на ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис пригласил белорусского президента приехать в Швейцарию на чемпионат мира по хоккею. Видео разговора разместил телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, — сказал на встрече с Лукашенко Иньяцио Кассис.

— Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, — улыбнулся президент.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне в мае этого года.