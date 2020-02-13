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Лукашенко пригласили в Швейцарию на ЧМ по хоккею
13.02.2020 14:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис пригласил белорусского президента приехать в Швейцарию на чемпионат мира по хоккею. Видео разговора разместил телеграм-канал «Пул Первого».
— В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, — сказал на встрече с Лукашенко Иньяцио Кассис.
— Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, — улыбнулся президент.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне в мае этого года.
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- Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, - улыбнулся президент.
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