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Лукашенко пригласили в Швейцарию на ЧМ по хоккею

13.02.2020 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис пригласил белорусского президента приехать в Швейцарию на чемпионат мира по хоккею. Видео разговора разместил телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, — сказал на встрече с Лукашенко Иньяцио Кассис.

— Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, — улыбнулся президент.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне в мае этого года.

 
 
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- Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, - улыбнулся президент.
 
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