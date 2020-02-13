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Стоимость топлива и плановое повышение тарифов отразились на ускорении роста цен в январе — МАРТ

13.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стоимость топлива и плановое повышение тарифов отразились на ускорении роста цен в январе — МАРТ

Ускорение роста цен в январе отмечалось прежде всего за счет реализации запланированных решений в области ценового регулирования, а также цен на топливо из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры. Такие данные приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

«В сфере регулируемого ценообразования в январе произошло плановое повышение тарифов на газоснабжение (на 0,3%), на услуги связи (интернет), а также в целях компенсации роста акцизов — цен на табачные изделия и алкогольные напитки. Отразился также эффект от реализации повышения тарифов на железнодорожный пассажирский транспорт в декабре 2019 года. Зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин и дизельное топливо (на 2,4% и 2,3% соответственно)», — пояснили в министерстве.

В результате прирост регулируемых цен и тарифов в январе увеличился до 8,2% против 7,5% в декабре 2019 года.

В целом в январе годовая инфляция по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 4,7%. По сравнению с предыдущим месяцем прирост потребительских цен составил 0,9%.

По данным МАРТ, на фоне сохранения годовой инфляции на уровне предыдущего месяца отмечается изменение ее структуры: сокращение вклада от роста цен на продовольственные товары на 0,3 процентного пункта было нивелировано увеличением влияния роста цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги (на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно).

В январе замедление продовольственной инфляции в годовом выражении произошло в большей степени из-за снижения роста цен на плодовоовощную продукцию до 6,7% (8,9% в декабре 2019 года).

https://www.belta.by
 
 
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Ускорение роста цен в январе отмечалось прежде всего за счет реализации запланированных решений в области ценового регулирования, а также цен на топливо из-за...
 
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