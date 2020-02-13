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Единую онлайн-площадку неиспользуемого госимущества планируется запустить в марте

13.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Единую онлайн-площадку неиспользуемого госимущества планируется запустить в марте

Единый ресурс неиспользуемого и неэффективно используемого госимущества планируется запустить в марте, сообщил сегодня председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

«Возможности для приобретения госимущества созданы много лет назад, условия достаточно простые и понятные, в основном все предлагается через аукционы, где может участвовать каждый. Многие, кто хотел приобрести объекты, уже смогли сделать это. С марта будет официально введен в эксплуатацию единый ресурс информирования всех заинтересованных о предлагаемых государством земельных участках, неиспользуемых зданиях, сооружениях, помещениях», — рассказал Андрей Гаев.

Информацию о расположении такой недвижимости, ее характеристиках можно будет получать в привязке к картографическому интерфейсу. В отношении объектов, выставленных на аукционные торги, база будет дополнена фотографиями.

По мнению Андрея Гаева, новый ресурс поможет избежать разрозненности и аккумулировать информацию о неиспользуемом госимуществе.

https://www.belta.by

 
 
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Единый ресурс неиспользуемого и неэффективно используемого госимущества планируется запустить в марте, сообщил сегодня председатель Госкомимущества Андрей...
 
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