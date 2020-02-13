«Источники оказались ничуть не хуже». Минфин не сожалеет о срыве в прошлом году российских кредитов

Источник материала: Tut.by

Беларусь не пострадала от того, что в прошлом году сорвалось привлечение кредитов России и ЕФСР, заявил заместитель министра финансов Андрей Белковец на круглом столе агентства СBonds по долговому рынку Беларуси.

«Источники оказались ничуть не хуже», — подчеркнул он, отметив в частности привлеченный в конце прошлого года китайский кредит.

Замминистра отметил, что профицит бюджета в 2019 году составил 3,2 млрд рублей, деньги направлены на погашение госдолга или остались на счетах, что важно, с учетом того, что бюджет 2020 года ожидается дефицитным.

На повышение зарплат средства профицита не направлялись, заверил он. «Все повышения зарплаты были заработанными деньгами», — подчеркнул Белковец.

Замминистра заверил, что Минфин остается консервативным госорганом. «Делить, что заработали, проще, чем урезать расходы — это болезненно».

Белковец прокомментировал проблемы высокого госдолга, который Минфин ежегодно пытается на 25% гасить, остальное — рефинансировать.

«В прошлом году, кстати, рефинасирование госдолга составило 65% против плана 75% — то есть больше смогли погасить из недолговых источников», — пояснил он.

Среди планов на 2020 год Белковец, в частности, обратил внимание на необходимость отмены неэффективных налоговых льгот.