Шейман, Мошенский и Баскин - кто в лидерах по производству молока

Источник материала: Tut.by

Надои молока в прошлом году выросли на 1,1%, достигнув 7,1 млн тонн. В лидерах – Минская и Брестская области. В первой их них надоено 1,78 млн тонн (прирост к 2018 году — 1,6%), во второй – 1,74 млн тонн (7%).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В этих двух областях сосредоточено большинство хозяйств-передовиков, включая предприятия Управления делами президента Республики Беларусь, владельца «Савушкина продукта» Александра Мошенского и «Смолевичи Бройлера» Евгения Баскина.

В первой двадцатке крупнейших производителей сырого молока по итогам прошлого года оказались три предприятия «Агропромышленного холдинга Управления делами президента Республики Беларусь». На фермах в «Василишках», «Александрийском» и «Тихиничах» в 2019 году надоили свыше 100 тыс. тонн молока. В целом по системе УДП этот показатель, по оценкам, составил около 150 тыс. тонн.

В топ-20 вошли два молокопроизводящих хозяйства, обеспечивающих сырьем холдинг «Савушкин продукт». Коровы «Савушкиной пущи» и «Савушкино» дали в прошлом году почти 45 тысяч тонн молока.

12-е место заняла компания «Смолевичи Бройлер», на фермах которой производится молоко для молокоперерабатывающего завода «Смолевичи Молоко».

Топ-20 крупнейших производителей сырого молока в Беларуси в 2019 году

№ Предприятие Район Производство молока в 2019г., в тоннах 1 ОАО Ружаны-Агро Пружанский 46 749 2 ОАО Журавлиное Пружанский 39 694 3 ОАО Парохонское Пинский 39 043 4 ОАО Василишки Щучинский 37 806,7 5 ОАО Александрийское Шкловский 34 381 6 ОАО Беловежский Каменецкий 31 160 7 СПК Агрокомбинат «Снов» Несвижский 30 830 8 ОАО Тихиничи Рогачевский 29 022 9 ОАО Остромечево Брестский 27 258 10 ОАО Витебская бройлерная птицефабрика Витебский 26 948 11 ОАО Агро-Колядичи Пружанский 26 010 12 ОАО Смолевичи Бройлер Смолевичский 25 996 13 ОАО Птицефабрика Дружба Барановичский 25 365 14 ОАО Савушкина пуща Каменецкий 25 251 15 ОАО Великосельское-Агро Пружанский 24 307 16 СХФ ОАО Слуцкий сыродельный комбинат Слуцкий 23 322 17 ОАО Крошин Барановичский 23 317 18 УП Рудаково Витебский 23 299,5 19 СПК имени Деньщикова Гродненский 22 913 20 СУП Савушкино Малоритский 22 100

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ