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Шейман, Мошенский и Баскин - кто в лидерах по производству молока

14.02.2020 11:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Надои молока в прошлом году выросли на 1,1%, достигнув 7,1 млн тонн. В лидерах – Минская и Брестская области. В первой их них надоено 1,78 млн тонн (прирост к 2018 году — 1,6%), во второй – 1,74 млн тонн (7%).


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В этих двух областях сосредоточено большинство хозяйств-передовиков, включая предприятия Управления делами президента Республики Беларусь, владельца «Савушкина продукта» Александра Мошенского и «Смолевичи Бройлера» Евгения Баскина.

В первой двадцатке крупнейших производителей сырого молока по итогам прошлого года оказались три предприятия «Агропромышленного холдинга Управления делами президента Республики Беларусь». На фермах в «Василишках», «Александрийском» и «Тихиничах» в 2019 году надоили  свыше 100 тыс. тонн молока. В  целом по системе УДП этот показатель, по оценкам, составил около 150 тыс. тонн.

В топ-20 вошли два молокопроизводящих хозяйства, обеспечивающих сырьем холдинг «Савушкин продукт». Коровы «Савушкиной пущи» и «Савушкино» дали в прошлом году почти 45 тысяч тонн молока.

12-е место заняла компания «Смолевичи Бройлер», на фермах которой производится молоко для молокоперерабатывающего завода  «Смолевичи Молоко».

Топ-20 крупнейших производителей сырого молока в Беларуси в 2019 году

Предприятие

Район

Производство молока в 2019г., в тоннах

1

ОАО Ружаны-Агро

Пружанский

46 749

2

ОАО Журавлиное

Пружанский

39 694

3

ОАО Парохонское

Пинский

39 043

4

ОАО Василишки

Щучинский

37 806,7

5

ОАО Александрийское

Шкловский

34 381

6

ОАО Беловежский

Каменецкий

31 160

7

СПК Агрокомбинат «Снов»

Несвижский

30 830

8

ОАО Тихиничи

Рогачевский

29 022

9

ОАО Остромечево

Брестский

27 258

10

ОАО Витебская бройлерная птицефабрика

Витебский

26 948

11

ОАО Агро-Колядичи

Пружанский

26 010

12

ОАО Смолевичи Бройлер

Смолевичский

25 996

13

ОАО Птицефабрика Дружба

Барановичский

25 365

14

ОАО Савушкина пуща

Каменецкий

25 251

15

ОАО Великосельское-Агро

Пружанский

24 307

16

СХФ ОАО Слуцкий сыродельный комбинат

Слуцкий

23 322

17

ОАО Крошин

Барановичский

23 317

18

УП Рудаково

Витебский

23 299,5

19

СПК имени Деньщикова

Гродненский

22 913

20

СУП Савушкино

Малоритский

22 100

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ

 
 
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Производство молока в Беларуси продолжает расти, и наряду с государством в этом процессе активно участвуют частники.
 
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