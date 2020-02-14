Президент приехал на проблемный Светлогорский ЦКК. Что мы о нем знаем и чего ждать

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко приехал на Светлогорский ЦКК, где реализуется инвестпроект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы, сообщает «Пул Первого». Он не раз упоминался в связи то с проблемами китайского подрядчика, то с грандиозными убытками, то с протестами местных против строительства из-за неприятного запаха в округе. Давайте вспомним, что нам известно о предприятии.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Инвестпроект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы стартовал в 2010 году на базе Светлогорского ЦКК. Новое предприятие рассчитано на выпуск до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год.

Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались, генподрядчик не выполнял обязательства. Предприятие каждый раз оказывалось в эпицентре скандалов. То китайцы укладывали забракованную кабельную продукцию, то местные жители возмущались зловонием из-за завода. Летом контракт с генподрядчиком был расторгнут. Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершал самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций.

забракованную кабельную продукцию, то местные жители зловонием из-за завода. Летом контракт с генподрядчиком был расторгнут. Реализацию проекта Светлогорский ЦКК с привлечением белорусских подрядных организаций. Чистые убытки Светлогорского ЦКК за 2018 год составили более 206,7 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2017-м годом более чем в четыре раза. Многомиллионные «минусы» специалисты связывали именно с реализацией проекта строительства завода беленой целлюлозы.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Завод был построен с нуля при помощи кредитов китайских банков, генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Общая стоимость строительства составила около 770 млн долларов. Правда, с китайцами в 2019 году расстались : «Нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком (компания САМСЕ), чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами», — говорил, посещая завод в августе 2019-го, премьер-министр Сергей Румас.

: «Нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком (компания САМСЕ), чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами», — говорил, посещая завод в августе 2019-го, премьер-министр Сергей Румас. Долги предприятия перед Эксимбанком Китая до 2019 года гасило не само предприятие, а Минфин. Ожидалось, что с 2020 года Светлогорский ЦКК сможет сам обслуживать кредит, но, похоже, понадобится помощь государства в виде переноса сроков возврата кредитов. Вопросы господдержки проекта рассматривали на совещании у Лукашенко в декабре 2019-го. Решение, возможно, будет принято по итогам сегодняшнего визита в Светлогорск.



Визит президента на ЦКК, 14.02.2020. Фото: Пул Первого

В середине октября 2019-го Госпромнадзор обследовал завод беленой целлюлозы в Светлогорске и выдал заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

о соответствии объекта утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. Сейчас завод работает. Средняя суточная производительность находится на уровне 80% от проекта, говорил в декабре премьер Румас. По данным концерна «Беллесбумпром», с начала 2019 года по состоянию на декабрь произведено более 136 тыс. тонн целлюлозы с высокой степенью белизны. Объемы производства за год увеличились более чем в 2 раза, экспорт тоже в 2 раза, заработная плата выросла в 1,7 раза, рентабельность продаж составляет 17,7%.

За последние годы в модернизацию Светлогорского ЦКК было инвестировано 800 млн долларов.

На проектную мощность его планируют вывести в 2020 году.