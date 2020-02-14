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Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на 2020 год
14.02.2020 15:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Беларуси в России, наделенный полномочиями вице-премьера Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. Об этом
Контракты между «Газпромом» и «Газпром трансгаз Беларусью» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года, говорится в пресс-релизе.
Ранее стороны имели соглашение только на январь и февраль текущего года. Контрактные объемы поставок и транзита в эти два месяца были сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м.
Договоренности по газу были достигнуты во время встречи президентов Беларуси и России в Сочи 7 февраля. «Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года», —
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Ранее стороны имели соглашение только на январь и февраль текущего года. Контрактные объемы поставок и транзита в эти два месяца были сохранены на уровне 2019 года,...
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