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Лукашенко о распаде СССР: Россия получила все, а нас кинули с советским рублем

14.02.2020 14:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время общения с рабочими Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности своей встречи с Владимиром Путиным, которая прошла в Сочи 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: kremlin.ru

По его словам, форма переговоров была своеобразна. Сначала президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов. Обсуждение началось с проблем середины прошлого века, потом затронули современные угрозы в регионе и других частях света, в том числе и ситуацию в Украине.

— Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали. Мы отстояли нашу страну. Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь — россияне, — раскрыл подробности Александр Лукашенко.

Затем, по словам президента, затронули сотрудничество в советские годы и вышли на современные проблемы в нефтяной сфере.

— Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России. — Прим.) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть, — заметил Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что Россия стала правопреемницей Советского Союза. Сейчас в стране собрано ядерное оружие, вся зарубежная советская собственность перешла к ней.

— Все деньги оказались там, и потом нас кинули с советским рублем. Я все это напомнил, — рассказал Лукашенко. — Мы немало сделали и немало пострадали.

По его мнению, Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. В частности, президент не понимает, почему Беларуси, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка. Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики.

— Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды, — пояснил он.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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По его мнению, Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. В частности, президент не понимает, почему Беларуси,...
 
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