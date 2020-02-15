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Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина переходит на работу в ОБСЕ
15.02.2020 22:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Беларуси в Австрии и Словении по совместительству Елена Купчина покидает свой пост. Об этом
Как пишет австрийское дипломатическое ведомство, Елена Купчина останется в Вене и перейдет работать в ОБСЕ, где займет пост в секретариате.
Президент
В марте 2017 года Беларусь выдвигала Елену Купчину на пост генсека ОБСЕ. Ее кандидатуру поддержала Россия. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада
Как отмечал белорусский МИД, Купчина стала первым кандидатом на этот пост из государства к «востоку от Вены». По данным ведомства, профессионализм Купчиной подтверждали партнеры «из самых различных регионов ОБСЕ».
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Посол Беларуси в Австрии и Словении по совместительству Елена Купчина покидает свой пост.
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