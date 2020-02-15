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Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина переходит на работу в ОБСЕ

15.02.2020 22:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Австрии и Словении по совместительству Елена Купчина покидает свой пост. Об этом сообщает посольство Австрии в Минске на своей странице в Facebook.

Как пишет австрийское дипломатическое ведомство, Елена Купчина останется в Вене и перейдет работать в ОБСЕ, где займет пост в секретариате.

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Президент назначил тогда замглавы МИД Елену Купчину послом в Австрии в декабре 2016 года. Год назад Купчина стала послом в Словении, а также постоянным представителем Беларуси при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по совместительству.

В марте 2017 года Беларусь выдвигала Елену Купчину на пост генсека ОБСЕ. Ее кандидатуру поддержала Россия. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада отказались поддержать Купчину.

Как отмечал белорусский МИД, Купчина стала первым кандидатом на этот пост из государства к «востоку от Вены». По данным ведомства, профессионализм Купчиной подтверждали партнеры «из самых различных регионов ОБСЕ».

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в Австрии и Словении по совместительству Елена Купчина покидает свой пост.
 
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