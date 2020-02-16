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Лукашенко посещает Раубичи - проверяет, готов ли спорткомплекс к чемпионату Европы

16.02.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко приехал в Раубичи, чтобы проверить, как спорткомплекс готовится к чемпионату Европы по биатлону, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

—  Цель — убедиться, все ли готово к проведению чемпионата Европы по биатлону, а после — этапу кубка IBU, пишет телеграм-канал.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти в Эстонии, однако эстонцы отказались от проведения мероприятий из-за отсутствия снега. Гонки перенесли в Беларусь — Раубичи уже заготовили искусственный снег к этапу Кубка IBU, который должен пройти в марте.

Соревнования пройдут с 24 февраля по 1 марта. Чемпионат Европы проходил в Раубичах и в прошлом году.

 
 
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Александр Лукашенко приехал в Раубичи, чтобы проверить, как спорткомплекс готовится к Чемпионату Европы по биатлону, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
 
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