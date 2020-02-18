Директивное кредитование закончится в 2020-м. Глава банка развития рассказал, что будет вместо

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в 2020 году завершается реализация проектов с использованием директивного кредитования, заявил на пресс-конференции в Минске глава государственного Банка развития Андрей Жишкевич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Концептуально отказ от директивного кредитования поддерживается на всех уровнях, — отметил он. — С 2021 года мы готовимся работать в условиях самостоятельно отбираемых проектов на рыночных условиях кредитования без всяких механизмов льготирования процентных ставок.

Вместе с тем, как сказал Жишкевич, «обсуждается возможность субсидирования не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов».

— То есть предприятия смогут получить из бюджета трансферы, компенсирующие часть инвестиционных расходов, — пояснил глава Банка развития. Он считает, что такой механизм господдержки является более правильным и используется в ряде стран, в частности, в России.

Напомним, правительство Беларуси постановлением № 934 от 28 декабря утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. По сравнению с уровнем прошлого года лимиты директивного кредитования снижены на 7,5%, до 740 млн рублей. Впрочем, с 2020 года планировалось и вовсе от директивного кредитования отказаться.

Ожидается, что кредитование по госпрограммам по сравнению с прошлым годом вырастет на 19%, до 375,4 млн рублей. Прирост обусловлен появлением новой подпрограммы — развития гражданской авиации, с объемом финансирования 64,9 млн рублей.

А вот лимиты на кредитование субъектов хозяйствования по решениям президента урезаны на 25,9%, до 335,3 млн рублей. На 8%, до 29,3 млн рублей в 2020-м будет сокращено кредитование физлиц решениями президента.

Как ранее сообщалось, правительство последовательно снижает объемы директивного кредитования, на чем настаивали международные эксперты. К примеру, если в 2016 году лимит директивного кредитования составлял 2,8 млрд рублей, то в 2017-м он снизился до 1,9 млрд рублей, в 2018-м — еще на треть , до 1,24 млрд рублей.

По оценкам МВФ, в 2011—2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.